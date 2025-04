İ L A N

ANTALYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/407

KARAR NO : 2025/35

Mahkememizin 16/01/2025 tarih ve 2024/407 Esas, 2025/35 Karar sayılı kararı ile;

Sanık Yasemin Dikici'nin, Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan TCK'nun 6545 sayılı yasa ile değişik 191/1, 192/3, 62 maddeleri gereğince sonuç olarak 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık daha verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nun 51/1. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE,

Sanığın 5237 sayılı TCK'nun 51/3. maddesi uyarınca takdiren 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

TCK'nun 51/6. maddesi uyarınca sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak denetim süresi içinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine veya uzman kişi görevlendirilmesine yer olmadığına,

TCK'nın 51/7. maddesi uyarınca, sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin ve TCK'nın 51/8. maddesi gereğince denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağının ihtarına,

Sanığa verilen kısa süreli hapis cezası ertelendiğinden hakkında TCK'nun 53/4. maddesi uyarınca belli haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesine yer olmadığına,

Sanığın, savunmasının alınması için mahkememizce çıkarılan yakalama emri uyarınca (16/10/2024-17/10/2024 tarihinde) gözaltında geçirdiği sürenin TCK'nun 63. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA,

Antalya Adli Emanetinin 2024/4658 sırasında kayıtlı 1 gram Kafein ve Parasetamol maddesinin TCK'nun 54/4. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşıldığından karar kesinleştiğinde sabıkasındaki Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/564 Esas, 2020/100 Karar sayılı kararı ile açıklanması geri bırakılan hükmün, açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili bir karar verilmesi için Mahkemesine İHBARDA BULUNULMASINA,

175,00-TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen sanık Yasemin DİKİCİ'ye (TC.Kimlik No : 58207283634,Sadettin ve Muaezzez kızı 11/08/1979 doğumlu) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 14/04/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02210773