T.C.

İZMİR

20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/100 Esas 14.03.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılamasında mahkememizce verilen 22/01/2025 tarihli 2 nolu ara kararı gereğince;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mah, 74 cilt, 502 hane, 30BSN'de nüfusa kayıtlı41548492186 T.C kimlik numaralı Tahsin ve Necile'den olma, 02/05/1956 İstanbul doğumlu LEVENT ELÇİN'e Mahkememizin 09/07/2025 günü saat 12.00'de duruşmasının yapılacağı ve duruşmaya katılmadığı veya mahkememize beyanda bulunmadığı takdirde ''İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1566 Ada, 2 Parselde kayıtlı 13444.20 m2'lik taşınmazın, taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından, taşınmazdaki hissedarlığın satış yoluyla giderilmesine, elde edilecek paranın taraflara payları oranında paylaştırılmak suretiyle işbu taşınmazdaki ortaklığın giderilmesine'' kararı verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

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