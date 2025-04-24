T.C.

KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/801 Esas Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

DAVALI: Yusuf Gültekin 55------278- Kuddusi ve Rabia oğlu, 21/08/1988 doğumlu,

Davacı, Zehra Gültekin İle Davalı , Yusuf Gültekin arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Ön inceleme duruşması 03/07/2025 günü saat 11:45'e bırakılmış olup, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelinmediği takdirde diğer tarafın duruşmaya geldiğinde ve yargılamaya devam etmek istediğinde gıyabınızda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tanık isim ve adresleri dışında HMK 139/1-ç maddesi uyarınca açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirip sunmadığınız delillerinizi sunmak, elinizde bulunan belgeleri bu anlamda tüm delilleri delil dilekçesine eklemek, başka yerden getirtilecek belge, dosya ve diğer deliller için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde bildirmek, belirtilen bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde verilen kesin süre içerisinde sunmadığınız, bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmediğiniz her delilden HMK'nun 94 ve 139/1-ç maddesi uyarınca vazgeçmiş sayılacağınız, aynı celse yapılacak tahkikat duruşmasına ve sonrasında yine aynı celse sözlü yargılamaya geçileceği. belirlenen gün ve saate geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları HMK'nın 129. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02210561