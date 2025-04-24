T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/293 Esas

İLAN

Davacı Salman Çeliker ve davalılar Maliye Hazinesi, Menteşe Belediye Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında görülen tapusuz taşınmaz tescili konulu davada; ekli krokide yer alan Muğla İli, Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesindeki 294 ada 9 parsel (eski 3057 parsel), 296 ada 5 parsel (eski 3011 parsel), 297 ada 15 parsel (eski 3002 parsel) ve 297ada 16 parsel (eski 3005 parsel) sayılı taşınmazlar arasında kalan tescil harici alan olan dava konusu taşınmazda imar ihyanın 1983 yılında tamamlandığı, zeytinlik olarak kullanılmaya devam edilen taşınmazın yaklaşık olarak 30 yıldır aralıksız ve fasılasız olarak kullanıldığının ve zilyetlik şartlarının yerine getirildiği; orman sayılmayan yerde kaldığı; mera, yaylak, kışlak, otlak ve çayırlardan olmadığı ve taşınmazın sulama imkanı bulunan sulu arazi niteliği taşıdığı davacı tarafından iddia edilmektedir. Ekli krokide belirtilen ve yukarıda bahsi geçen koşulların gerçekleşmediğini ileri sürenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Mahkememize başvurmaları, aksi halde dosya kapsamındaki belgelere göre karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu Madde 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur. 08/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02211799