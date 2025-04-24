T.C.

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/87-88-89-90-91-92-93-94-95-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davalarında;

Tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecek, açılacak davalarda husumet TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Kümbet Şubesine yatırılacaktır.Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 20/06/2025 günü saat 09.00'da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekil aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 08/04/2025

1-2025/87 Esas-Tapu kaydı :Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 101 Ada 110 Parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 21,90 m2'lik kısmı. Davalılar; Levent Karahan.

2-2025/88 Esas- Tapu kaydı: Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 101 Ada 189 Parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 21,53 m2'lik kısmı. Davalılar: Hacı Yuvacı, Halim Yuvacı.

3-2025/89 Esas- Tapu Kaydı: Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 101 Ada 223 Parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 400,00 m2'lik kısmı. Davalılar: Birol Çakmaktepe.

4-2025/90 Esas- Tapu Kaydı: Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 101 Ada 241 Parsel sayılı taşınmazın üzerindeki 819,04 m2'lik irtifak alanı. Davalı: Mehmet Koçak.

5-2025/91 Esas- Tapu kaydı: Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 101 Ada 199 Parsel sayılı taşınmazın üzerindeki 1051,11 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: İsrafil Yuvacı.

6- 2025/92 Esas- Tapu kaydı: Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 101 Ada 255 Parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 25,81 m2'lik kısmı. Davalılar: Rabiye Demir, İsmail Demir, Halil Demir, Zehni Demir, Satılmış Demir, Dudu Börklü, Gülefer Şafak.

7-2025/93 Esas- Tapu Kaydı: Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 101 Ada 170 Parsel sayılı taşınmazın 954,33 m2'lik irtifak alan. Davalılar: Zeki Karahan.

8-2025/94 Esas- Tapu Kaydı: Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 101 Ada 162 Parsel sayılı taşınmazın üzerinde 84,07 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Ahmet Koçak.

9-2025/95 Esas- Tapu Kaydı: Sivas İli, Merkez İlçesi, Ayli Köyü, 102 Ada 126 Parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 5,95 m2'lik kısmı. Davalılar: Mehmet Sakal.

10-2025/97 Esas- Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Ütük köyü, 118/29 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 63,93 m2lik irtifak alanı. Davalılar: Mehmet Sakal.

11- 2025/98 Esas- Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Ütük köyü, 118/22 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 19,71 m2'lik pilon yerinin ve 1803,17 m2lik irtifak alanı. Davalılar: Fatma Sevinç, Rahime Bal, Mehmet Ali Tepe, Zeynep Tepe, Ayşe Otyakmaz.

12- 2025/99 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Ütük köyü, 106/3 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 19,54 m2'lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 697,63 m2lik irtifak alanının; Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Ütük köyü, 106/9 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki297,44 irtifak alanı. Davalılar: Medine Karataş, Esme Serin, Adem Topul, Gülüzar Yaşa, Zeynep Balta, Hatice Topul, Mustafa Topul, Bülent Topul, Seher Topul, Zeki Topul, Mehmet Topul, Faruk Bal, Zekeriya Bal, Fatma Yılmaz, Ayşe Doğan, Emine Şahin, Hasan Ünal,

ÖmerÜnal .

13- 2025/100 Esas, Tapu Kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/366 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 470,49 m2lik irtifak alanı. Davalılar: Fahriye Babaç.

14- 2025/101 Esas,Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/351 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 494,29 m2lik irtifak alanı. Davalılar: Şaziye Bal, Burhan Coşar, Fatma Ezik, Ahmet Coşar, Hüseyin Coşar, İbrahim Coşar, Şemsettin Coşar, Arife Çiçek.

15-2025/102 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/336 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 155,18 m2lik irtifak alanı. Davalılar: Asiye Coşar, Fadik Mara, Mehmet Mara, Sevim Zarari.

16- 2025/103 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/332 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 65,04 m2lik irtifak alanı. Davalılar: Fatma Öner, Zeynep Arslan, Zekiye Tanık, Arife Ateş,Fatma Babaç, Süleyman Arpa, Ayşe Arpa, İsmail Arpa, Nazmiye Küşak.

17-2025/104 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/262 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 192,84 m2lik irtifak alanının; Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/263 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 306,08 m2'lik irtifak alanı. Saniye Babaç, Fahriye Babaç.

18-2025/105 Esas, Tapu Kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/249 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 79,65 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Hasan Cengiz.

19-2025/106 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/252 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 21,90 m2'lik pilon yerinin ve 291,20m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Hasan Cengiz.inin ve 291,20m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Hasan Cengiz.

20- 2025/107 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/223 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 19,71 m2'lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 551,57 irtifak alanı. Davalılar: Fatma Çığrıkçı, Fadik İncir, Hasan İncir, Ömer İncir.

21-2025/108 Esas, Tapu kaydı, Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/140 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1229,20 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Temür Ağca.

22- 2025/109 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/141 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 248,04 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Osman Göbel.

23-2025/110 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/132 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 30,08 m2'lik pilon yerinin ve 875,50 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Abdullah Çığrıkçı.

24- 2025/111 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/106 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 269,12 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Abdullah Çığrıkçı, Ayşe Çığrıkçı.

25- 2025/112 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/103 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 394,88 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Aişe Yumuşak, Hatice Kuşak, Hafıza Köten, Salime Çalı.

26-2025/113 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 219/101 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 51,76 m2'lik irtifak alanının; Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 302/17 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 2,83 m2'lik pilon yerinin ve 90,11 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Keziban Yılmaz, Mukaddes Çığrıkçı, Nazire Kıncır, Oğuzhan Cenik, Reyhan Öztürk, Şerif Cenik, İlhan Cenik, Nazife Cenik, Mustafa Lutfi Cenik, Raif Cenik, Saniye Cenik, Mehmet Cenik, Neslihan Cenik, Zeynep Gülas.

27-2025/114 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 302/20 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 400,49 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Hüseyin Cenik, Mustafa Cenik, Hayrettin Cenik, Esme İncir.

28-2025/115 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 302/21 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 389,00 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Serpil Mert Tatlı,Mehmet Mert, Yüksel Mert, Medine Kucur, Fikret Mert, Şerife Mert, Fatih Mert.

29- 2025/116 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 302/22 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 12,77 m2'lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 241,72 irtifak alanı. Davalılar: Fatma Çığrıkçı, Fadik İncir, Hasan İncir,Ömer İncir.

30- 2025/117 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 236/47 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 278,22 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Hatice Piliç, İbrahim Karaman, Mete Karaman, Ayişe Karaman, Ayşe Doğan, Erdoğan Karaman, Emine Karaman, Fatma Akıncı, Türkan Piliç, Hüseyin Piliç.Şerife Karaman.

31-2025/118 Esas Tapu Kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 236/49 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 155,71 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Keziban Çığrıkçı, Hasan Çığrıkçı, Şerife Haydut, Osman Çığrıkçı, Seher Babaç, Mahmut Çığrıkçı, Murat Çığrıkçı, Ali Çığrıkçı, Hasan Hüseyin Çığrıkçı, Arife Çığrıkçı, Hasan Çığrıkçı, Ömer Çığrıkçı, Emine Çelen, Emine Çığrıkçı, Hidayet Çığrıkçı. Aişe Şahin, Hatice Sarıkaya.

32-2025/119 Esas Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 236/65 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 3,66 m2'lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 53,24 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Hava Gülaçtı, Nardane Demir, İbrahim Serin, Kuddusi Serin, Ertuğrul Serin, Nuran Serin, Şerif Özbek, Serdar Serin, Ayşegül Sürün, İnci Serin,Gülcan ÖneR, Esra Bayrak, Mustafa Sürün, Ahmet Sururi.

33-2025/120 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 236/62 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 120,80 m2'lik irtifak alanı, Davalılar:Nazlı Arslan, Keziban Tanık, Hüsne Göbel, Keziban Fidan, Emine Şahin, İsmail Cenik, Ramazan Cenik, Hafıza Bayram, Yeter Cenik. İsmail Cenik. Yasemin Köten.

34- 2025/121 Esas Tapu Kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 236/60 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 141,22 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Hatice Hazal Cenik, Emre Cenik, Tuğba Şahin, Lütfullah Cenik, Hatice Cenik, Mustafa Cenik, Mehmet Cenik, Zeynep Cenik, Keziban Yüük. Kemer Zarari, Şemsi Cenik, Hasan Hüseyin Cenik, Aleyna Cenik, Zekiya Kubur, Havva Yılmaz. Firdevs Bakan.

35- 2025/122 Esas Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 236/58 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 79,39 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Ayşe Babaç, Fadik Gökçay, İpek Cengiz, Mehmet Cenik, Ali Osman Cenik, Adile Cenik, Sultan Küşak.

36- 2025/123 Esas Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 236/56 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 201,60 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Fadik Öner, Emine İnce, Hatice Özyavaş, Halil Ateş, Mustafa Ateş, Ali Ateş. Fadime Ağca.

37- 2025/124 Esas Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Dervişağa mahallesi, 236/54 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 38,04 m2'lik pilon yerinin kamulaştırılması ve 84,81 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Keziban Kelle, Fatma Kubur, Mehmet Ali Köten, Ahmet Turan Köten,

38- 2025/125 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Cinci mahallesi, 109/14 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 121,28 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Mustafa Kurufik.

39- 2025/126 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Cinci mahallesi, 109/20 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 4,14 m2'lik pilon yerinin ve 92,69 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Mehmet Onal.

40-2025/127 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Cinci mahallesi, 109/30 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 129,16 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: İshak Önder.

41-2025/128 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Cinci mahallesi, 109/26 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 73,36 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Ayşe Babaç, Fadik Gökçay, İpek Cengiz, Mehmet Cenik, Ali Osman Cenik, Adile Cenik, Sultan Küşak.

42- 2025/129 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Cinci mahallesi, 109/32 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 98,81 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Mithat Kurdik.

43- 2025/130 Esas Tapu Kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Cinci mahallesi, 109/46 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 170,19 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Ahmet Öznay.

44- 2025/131 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Cinci mahallesi, 109/49 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 103,46 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Mustafa Öznay.

45- 2025/132 Esas, Tapu kaydı: Sivas ili, Doğanşar ilçesi, Cinci mahallesi, 109/51 ada/parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki 91,93 m2'lik irtifak alanı. Davalılar: Gülşen Şahin, Songül Kol, Ayla Hikmetumut, Zeynep Çınar, Emine Çamsarı, Muhammed Talha Karaman, Hüseyin Karaman, Havva Karaman, Hatice Karaman Köse, Özgür Karaman, Fikri Karaman, Fikriye Karaman, Harun Karaman, Veciha Elmacı, Nezahat Köten, Meryem Karaman, Nuran Altuntaş.

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