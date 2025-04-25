9 KALEM AYNİYAT TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ

ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ -SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 KALEM AYNİYAT TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/576937

1-İdarenin a) Adı : ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ -SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : BARBOROS MAHALLESI VEYSIPASA SOKAK 14 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164747900 - 2164747917 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 9 KALEM AYNİYAT TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KALEM MASA ÖRTÜSÜ SIVI GEÇİRMEZ 2.KALEM YEŞİL ÖRTÜ 3.KALEM HASTA ÖNLÜĞÜ (xl) 4.KALEM HASTA ÖNLÜĞÜ (xxl) 5.KALEM KAPUT BEZİ (kefen bezi) 6.KALEM CESET TAŞIMA TORBASI YETİŞKİN 7.KALEM HASTA ALTI PEDİ 8.KALEM AMELİYATHANE BOKS ÖNLÜĞÜ - ÇOK KULLANIMLIK 9.KALEM GALOŞ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üsküdar Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposuna teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Üsküdar Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposuna teslim edilecek olup, sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 30.06.2026 tarihine kadardır. Peyder pey teslim alınacak malzemeler sipariş edildikten sonra ilgili deposunun siparişinde belirttiği tarih aralıklarında ilgili birime teslim edilecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici yetkilisi, ihale konusu malzemelerin teslimatını, mesai günleri içerisinde 09:00-12:00 ila 13:30-16:00 saatleri arasında, sevk irsaliyesi ile birlikte İdarenin görevli personeli nezaretinde ayniyat tüketim deposuna yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.05.2025 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üsküdar Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02212070