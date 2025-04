İLAN

MENEMEN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/798 KARAR NO : 2024/838

DAVALI : EFE CANDEMİR, Alparslan oğlu, ******4974 TC nolu,

HÜKÜM :Açılan davanın KABULÜNE ,

-Dava konusu Menemen ilçesi, Ulucak köyü 119 parselde kayıtlı taşınmazda 127055549 iştirak no ile kayıtlı elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine,

Muris Salih Candemir'e ait 11/56 paylı , 127055549 numaralı elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüş durumu ; EFE CANDEMİR: 330/107520 olacak şekilde,

-Dava konusu Menemen ilçesi Ulucak köyü 119 parselde kayıtlı taşınmazda 128509404 iştirak no ile kayıtlı elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine,

Muris Rukiye Candemir'e ait 16/112 paylı , 128509404numaralıelbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüş durumu , EFE CANDEMİR 30/13440 olacak şekilde paylı mülkiyete çevrilmesine,

Dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 27/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02212303