T.C.PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/203 Esas

DAVACI : ERCAN ÖZBALIK

DAVALILAR : 1- ARZU GÜLAY TC:31******358

2- GÜLSEVİN GÜLAY TC: 31*****412

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Sayın Davalılar, Mahkememizce mernis adresinin boş olması ve adres araştırmasından bir sonuç alınamaması nedeniyle bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31/1 maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacağından; ilan tarihini takip eden sekizinci günden itibaren başlayacak iki haftalık süre içerisinde HMK 281. maddesi gereğince itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

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