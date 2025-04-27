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KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/282 Esas ve 2024/451 Kararı sayılı ilamıyla; "1-Davanın tapu iptal ve tescil talebi yönünden REDDİNE,2-Davacının terditli talebi olan alacak talebinin REDDİNE,"

Karar Verilmiş

Gerekçeli karara karşı olarak davacılar vekili Av. Fatih KIZDIRICI'nın vermiş olduğu istinaf dilekçelerinde;

"istinaf talebimizin kabulü ile birlikte yerel mahkeme tarafından usul ve yasaya aykırı verilen kararın KALDIRILMASINA, davamızın kabulüne karar verilmesini bir takım davacılar vekili olarak bilvekale arz ve talep ederiz." talep etmiş,

Mahkememizin gerekçeli kararının ve istinaf başvuru dilekçelerinin 304***950 TC Kimlik numaralı davalı Firdevs TİMURBANGA'ya ve 9351 sicil numarası ile kayıtlı Sınırlı Sorumluluk Onat Konut Yapı Kooperatifine tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02212308