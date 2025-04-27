KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLANEN DUYURULUR

Konya İli Selçuklu İlçesi, Dikilitaş (Horozluhan) Mahallesi içerisinde bulunan alan 10.05.2024 tarih ve 50875 sayılı Bakanlık Oluru ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Alan" olarak ilan edilmiştir.

Bu karar kapsamında; mülkiyeti Mehmet DENİZ , Ertuğrul Taha HORASAN, Batın HORASAN, Hafza Nur HORASAN , Müslüme CİĞER'e ait Konya İli Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi, 13951 Ada 8 Parsel üzerinde yer alan hisseler, 6306 Sayılı Yasa kapsamında satın almaya/kamulaştırmaya konu edilecektir. Uzlaşma görüşmelerinde bulunmak üzere, iş bu yazının ilanından itibaren 15 gün içerisinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğüne (İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Selçuklu/KONYA -Eski SGK Binası-) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belediyemize ilgili tarihe kadar müracaat edilmesi ve anlaşma sağlanması durumunda gayrimenkulle ilgili anlaşma/sözleşme süreci gerçekleştirilecek olup, ilgili tarihe kadar müracaat edilmemesi veya anlaşma sağlanmaması durumunda; ilgili mevzuat hükümlerince gerekli iş ve işlemler Belediyemizce yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02212910