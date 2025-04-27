T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: SEZGİN YESÜRGE BİGA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

2024/308 EsasAşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Çanakkale ili, Biga ilçesi, Ayıtdere köyüne ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz Davacının duruşma gün ve saatinden haberdar olduğu halde gelmediği gibi mazerette bildirmediği anlaşıldı.Dosya incelendi.G.D: Taraflarca takip edilmeyen davanın süresinde yenilenmediği takdirde açılmamış sayılmasına karar verilmek üzere HMK 150/1 maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verildi. hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.2/177 - - 177 3600,00 m2 Tarla Mezarlık

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

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