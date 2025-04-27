T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2024/308 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Çanakkale ili, Biga ilçesi, Ayıtdere köyüne ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz Davacının duruşma gün ve saatinden haberdar olduğu halde gelmediği gibi mazerette bildirmediği anlaşıldı.
Dosya incelendi.G.D: Taraflarca takip edilmeyen davanın süresinde yenilenmediği takdirde açılmamış sayılmasına karar verilmek üzere HMK 150/1 maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verildi. hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
2/177 - - 177 3600,00 m2 Tarla Mezarlık
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|SEZGİN YESÜRGE
|BİGA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
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