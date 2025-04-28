T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas numaraları : 21/04/2025 2025-213, 2025/214,2025/216, 2025/215 ve 2025/217

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2025/213, 2025/214, 2025/216, 2025/215 ve 2025/217 Esas sayılı dosyasında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2025/213,214 ve 216 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 30/05/2025 Duruşma saati: 11:30

2025/215, 217Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 02/07/2025 Duruşma saati: 10:50-10:55

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Işıklar/Dere Mahallesi 383 ada 6 parsel 443,67 m² lik parselin tamamı Fatime Ataç

Havva Mermertaş (2025/214)

Trabzon İli Düzköyİlçesi

DüzalanMahallesi 128 ada 68 parsel 328,10 m² lik parselin tamamı Bayram Yılmaz, BinnazTopal, Emine Salih, Fatma Türeli, Gülen Değirmenci, Mustafa Yılmaz, Mutahher Salih, NerimanTurali, Şükran Özdemir, Yeşim Ülker,Yıldız Yılmaz

Havva Mermertaş (2025/213)

Trabzon İli Düzköyİlçesi

DüzalanMahallesi 128 ada 107 parsel 3.897,90 m² lik parselin 232,53 m² lik kısmı Mehmet Uyğun,Mehmet Taner Uyğun ( 2025/216)

Trabzon İli Düzköyİlçesi

DüzalanMahallesi 128 ada 65 parsel 4.650,25m² lik parselin 424,73m² lik kısmı Ahmet Salih (2025/215)

Trabzon İli Düzköyİlçesi

DüzalanMahallesi 128 ada 10 parsel(yeni 118)

128 ada 116 (eski 105) -2.809,65m² lik parselin 219,39m² lik kısmı

-12.012,81m² lik parselin 1.284,62m² lik kısmı Enes KaanAdıgüzel

( 2025/217)

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