T.C. NİZİP 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2021/378 Esas

KARAR NO : 2022/850

C.SAV.ESAS NO : 2021/909

Nitelikli Hırsızlık suçundan Şıho ve Fatma oğlu 25/05/1977 doğ. Hasan ÖZDENGİZ hakkında Mahkememizin 22/11/2022 tarihli ve 2021/378 Esas - 2022/850 Karar sayılı kararı ile; Üzerine atılı nitelikli hırsızlık suçunu işlediği sabit olmakla, eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 142/2-e maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve özellikleri, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ile verilen cezada alt sınırından ayrılmayı gerektirecek bir husus tespit edilemediğindensanığın takdiren alt sınırdan hüküm kurulmak suretiyle 5 YIL HAPİS CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA, Sanığın sabıkalı geçmişi önceden de hırsızlık suçundan mahkumiyetinin bulunduğu UYAP kayıtlarında hırsızlık suçundan devam eden birçok yargılamasının olduğu gözönünde bulundurulduğunda; cezanın geleceği üzerindeki olumlu etkisinin olacağı kanaati hasıl olmadığından sanık hakkında TCK'nun 62/1. maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA, Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişiklik de gözetilerek sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, Sanık hakkında İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/418 esas ve 2017/541 karar ile sayılı ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefetsuçundan 2 yıl 6 ayhapiscezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 03/04/2018 tarihinde kesinleştiği,sanığın tekerrür için belirlenen süre içerisinde iş bu dava konusu suçu işlemiş olması nedeni ile sanığın mükerrir olduğu anlaşılmakla 5237 Sayılı TCK'nun 58/6 maddesi gereğince hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, 5237 Sayılı TCK'nun 58/6 maddesi ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/4 maddesi gereğince mükerrir sanık hakkında cezanın infazından sonra başlamak üzere denetimlik serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/2 maddesi gereğince tekerrür sebebiyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın tekerrüre esas alınan cezadan fazla olamayacağına, karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı hükmün, sanığın adresinin tüm aramalara rağmen bulumamadığı ilgilinin adresinin açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 2 HAFTA içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak veya bir başka ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle, isteme uygun, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde mahkememiz kararının kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 24/04/2025

