T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, ÇEKMEKÖY Mahalle/Köy, 300 Ada, 8 Parsel, Davaya konu taşınmaz Mehmet Akif Mahallesi Aydın Menderes Caddesi No: 11-13 Çekmeköy / İstanbul (300 Ada 8 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir.Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda ARSA niteliğinde olup adres kaydına göre 3 adet daire bulunduğu ancak mahallinde 11 kapı no.lu adreste 2 adet daire, 1 adet dairenin natamam olduğu, 13 kapı no.lu adreste 2 adet daire olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 720,48 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup aydın Menderes ve Mimar Sinan Caddesine cephelidir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 278 m2 kapalı alana sahip, zemin katlıdır. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.Tapu Kaydındaki GibidirTapu Kaydındaki Gibidir ( Çekmeköy Belediyesinin haczi bulunmakta olup devam etmektedir.)45.850.000,00 TL4.585.000,00 TLİstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2018/12 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 23.01.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-19107065-622.99-193-1028 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Söz konusu taşınmaz 20.02.2022 t.t.'l, 1/1000 ölçekli, Çekmeköy Uygulama İmar Planı kapsamında, kısmen A lejantlı E:0.80 yençok:4 kat irtifalı "Konut Alanı"nda, kısmen de "Yol"da kalmaktadır denilmektedir.Mehmet Akif Mahallesi Aydın Menderes Caddesi No:11-13Çekmeköy / İSTANBUL720,48 m2%20

28/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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