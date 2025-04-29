Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2018/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2018/12 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, ÇEKMEKÖY Mahalle/Köy, 300 Ada, 8 Parsel, Davaya konu taşınmaz Mehmet Akif Mahallesi Aydın Menderes Caddesi No: 11-13 Çekmeköy / İstanbul (300 Ada 8 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir.Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda ARSA niteliğinde olup adres kaydına göre 3 adet daire bulunduğu ancak mahallinde 11 kapı no.lu adreste 2 adet daire, 1 adet dairenin natamam olduğu, 13 kapı no.lu adreste 2 adet daire olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 720,48 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup aydın Menderes ve Mimar Sinan Caddesine cephelidir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 278 m2 kapalı alana sahip, zemin katlıdır. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :
Tapu Kaydındaki Gibidir
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :
Tapu Kaydındaki Gibidir ( Çekmeköy Belediyesinin haczi bulunmakta olup devam etmektedir.)
Takdir Olunan Değer :
45.850.000,00 TL
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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı :
4.585.000,00 TL
Taşınmazın Son İmar Durumu :
İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2018/12 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 23.01.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-19107065-622.99-193-1028 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Söz konusu taşınmaz 20.02.2022 t.t.'l, 1/1000 ölçekli, Çekmeköy Uygulama İmar Planı kapsamında, kısmen A lejantlı E:0.80 yençok:4 kat irtifalı "Konut Alanı"nda, kısmen de "Yol"da kalmaktadır denilmektedir.
Adresi :
Mehmet Akif Mahallesi Aydın Menderes Caddesi No:11-13Çekmeköy / İSTANBUL
Yüzölçümü :
720,48 m2
KDV Oranı :
%20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:05
28/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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