T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

ESAS NO : 2025/143 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Burçak K. ÖNCÜ & Av. Enes SENCER tarafından aşağıda ismi yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına tesciline, yol olarak terkini ile kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize iş bu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Vakıflar Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 21.04.2025

Sıra No Esas No Davalı Köy/Mahalle Ada-Parsel Cinsi Kamulaştırma Alanı(m²) Kontrol Günü 1 2025/143 Niyazi Bodur Rize ili, Ardeşen ilçesi, Şenyurt köyü 210 ada 38 parsel Bahçe 37.43 m² 26/05/2025

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