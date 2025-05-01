T.C.

KAYSERİ 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/73 Esas

2024/114 Karar

İ L A N

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan sanık Mehmet Sait ve Nurhanoğlu, 01/01/1982Muş doğumlu METİN KARASU , mahkememizin16/10/2024 tarih ve2024/73 Esas, 2024/114 sayılı kararıyla 5237 sayılı TCK'nun245/1, son Maddesi gereğince neticeten 2 YIL 6 AY HAPİS ve 80,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanığın dosyadaki bilinen adreslerine mahkememiz kararı tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın sanığa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 25/04/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02215488