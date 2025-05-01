T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

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ESAS NO : 2024/820 Esas

MİRASÇI : CEMİLE TAŞTAN

Bakırköy 49. Noterliğinin 09/10/2024 tarih ve 2024/138 Muh sayılı yazıları ile 26/09/2024 tarihinde vefat eden müteveffa OSMAN ABUL tarafından Bakırköy 49. Noterliğinin 30/07/2019 tarihli ve 011297 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin mirasçılarına açılıp okunmasının talep ve ihbar olunduğu,

Müteveffa OSMAN ABUL tarafından düzenlenen vasiyetname ile "sahibi ve/veya hissedarı bulunduğum İstanbul ili Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Mah/köyünde tapuda kain 730 ada, 3 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazımdaki VE YİNE İstanbul ili Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Mah/köyünde tapuda kain 744 ada 1 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazımdaki/taşınmazlarımdaki hak ve hisselerimin tamamını 11153522370 T.C. kimlik numaralı MEHMET ZEREY isimli kişiye vasiyet yolu ile terk ve temlik ediyorum. Vasiyet ediyorum. Bırakıyorum. Benim ölümümden sonra bu gayrimenkulde hak ve hisselerimin tamamına sahip olmasını, kendi adına kayıt ve tescil ettirmesine, her türlü sarf ve tasarrufta serbest olmasını istiyorum. Benim diğer mirasçılarımın buna itiraz hakları yoktur. Bu taşınmazlarımın kesinlikle lehine vasiyette bulunduğum MEHMET ZEREY'in ölümünden sonra üst soyuna kalmasını istemiyorum. Vasiyette bulunduğum MEHMET ZEREY benden önce ölürse; bu vasiyetimin ortadan kalkmasını, geçersiz olmasını istemiyorum. Vasiyette bulunduğum MEHMET ZEREY'in ölümünden sonra alt soyu var ise bu taşınmazların bu kişinin alt soyuna kalmasını, eğer alt soyu yok ise LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI'na kalmasını istiyorum. Vasiyet ediyorum. Bu benim son ve gerçek isteğimdir." şeklinde vasiyet edildiği ve vasiyetnamenin mirasçılarına tebliği hususunda mahkememizce 25/09/2025 günü saat 10:00 tarihine duruşma günü verildiği, mirasçılardan 49****34 T.C. kimlik numaralı Hasan ve Ayşe'den olma 09/03/1983 doğumlu CEMİLE TAŞTAN'a vasiyetnamenin tebliğ edilemediği ve başkonsolosluk kanalı ile yaptırılan araştırmalar ile mirasçının anılan adreste ikamet etmemesi nedeniyle tebligat yapılamadığı anlaşıldığından mirasçı CEMİLE TAŞTAN'a vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılması, 49****34 T.C. kimlik numaralı Hasan ve Ayşe'den olma 09/03/1983 doğumlu CEMİLE TAŞTAN'a müteveffa OSMAN ABUL tarafından tanzim ettirilen vasiyetnameye karşı beyanda bulunması, vasiyetnameyi kabul etmediği takdirde ve vasiyetnameye karşı 1 aylık süre içerisinde vasiyetnamenin iptali davası açıp belgesini mahkememize sunması, bu süre içerisinde iptal davası açıp belgesini mahkememize sunmadığı takdirde vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine karar verileceği hususu ve vasiyetname içeriği ilanen tebliğ olunur. 30/04/2025

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