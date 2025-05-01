T.C. MARDİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .76942889-2024/471-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ: Sanık Ahmed MUSA (Abdulrezak ve Türkiye oğlu, **/**/2002 doğumlu, 994*****752 Yabancı Kimlik Numaralı, son bilinen adresi; Selahaddin Eyyübi Mah. Mazi Sokak No: 1/1 Nusaybin / Mardin) hakkında mahkememizce yürütülen yargılama neticesinde; Tutuklunun veya hükümlünün kaçması suçundan neticeten 4 ay 15 gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Basit Yargılama usulüne göre yürütülmüş olan yargılama neticesinde verilmiş olan hükme iş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içeresinde mahkememiz nezdinde itiraz edilebileceği, taraflardan birinin hükme itirazı halinde basit yargılama usulüne göre verilen hükümle bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre duruşma açılarak duruşmaya yoklukta devam edilerek yine genel hükümlere göre karar verileceği, kurulacak hükümde basit yargılama usulü kapsamında hükmolunan cezaya yönelik sanığın itiraz yoluna başvurmaması halinde uygulanan dörtte bir oranlı indirimin korunacağı, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma yapılmayarak itiraz edilmemiş sayılacağı, yine itiraz üzerine genel hükümler dairesinde tayin olunacak hükme karşı genel hükümlere göre 2 hafta içerisinde kanun yoluna başvurulabileceği, itirazın süresinde yapılmadığı veya kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığının anlaşılması halinde itirazının değerlendirilmek üzere CMK 268/2 gereği Mardin Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceğine karar verilmiştir.

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