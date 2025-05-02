GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Şehitkamil İlçesi, Bedirkent Mahallesi 9640 ada, 7 ve 8 parsellerde kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda 10 yıl süre ile şartname hükümlerine göre Beton Santrali kurulmak üzere ayrı ayrı kiraya verilmesi işidir.

MAHALLE ADA PARSEL AYLIK MUAMMEN BEDEL 10 YILLIK MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT Bedirkent 9640 7 100.000,00 TL 12.000.000,00 TL 360.000,00 TL Bedirkent 9640 8 100.000,00 TL 12.000.000,00 TL 360.000,00 TL

2- İŞİN SÜRESİ:

İşin süresi, İdare tarafından kiracıya yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

4- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

5- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Yukarıda belirtilen işe ait geçici teminat tutarı 10 yıllık muhammen bedelin %3 'ü olan 360.000,00-TL 'dir. Geçici teminat miktarı Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu hesaba nakden yatırılabileceği gibi limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğüne verilebilecektir.

6- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi 14.05.2025 Çarşamba günü saat 15.00 'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümeni 'nce) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 14.05.2025 Çarşamba günü saat 12.00 'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. Söz konusu taşınmazlara müracaat edecek gerçek ve tüzel kişiler birden fazla yere başvuru yapabilir ancak birden fazla yer kiralayamaz.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü'nden veya e-Devlet 'ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname,

ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02217220