T.C.

İZMİR

40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İLAN

Esas No : 2019/158

Karar No: 2025/166

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Arap ve Zarife oğlu, 1991 Filistin doğumlu, AHMED ABYAMAR 'ın Mahkememizin 2019/158 Esas, 2025/166karar sayılı kararı ile "Sanık AHMED ABYAMAR'ın sabit görülen bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK'nun 142/2-h, 35/2, 62, 53 maddeleri gereğince suçun işleniş biçimi ,suçun işlendiği zaman ve yer göz önüne alınarak takdiren neticeten 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ,

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın nevi ve miktarı ,sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,mahkememizce, sanığın kişilik özellikleri ile yargılamadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, mağdur maddi zararının bulunmayışı göz önüne alınarak sanık hakkında CMK'nun 231/8.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA," karar verilmiş olup, gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde de istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 02/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02217121