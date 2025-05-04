Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, Kepez Mah, 28874 Ada, 4 Parsel, G-4B Blok 1. Kat10 nolu bağımsız bölüm 13 bloktan oluşan bir site içerisinde 1 katında bulunan 4 + 1 özellikli mesken vasıflı, brüt yaklaşık 206 m² (net:170 m²) taşınmaz açık artırma ile yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır.

Adresi : Kepez Mahallesi Sur Yapı Toplu Yaşam Alanı G-4B Blok Daire 10 Kepez / ANTALYA

Yüzölçümü : 170 m2

Arsa Payı : 2065/905175

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar çapında "Ayrık Nizammax:12 kat emsal=1,70 Konut Alanı"

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, "yönetim planı ve KM'ye çevrilmiştir." ibareleri

bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 11:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 11:55

30/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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