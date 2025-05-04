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SEFERİHİSAR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/109 Esas

KARAR NO : 2025/102

Davacı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI - BARTIN İL AFET VE ACİL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile 8.946,43 TL asıl alacağın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Davacının harçtan muaf olması nedeni ile dava açılırken harç alınmadığından alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Davacının karşıladığı, posta masrafı, davetiye, ilanen tebligat masrafları ilebilirkişi ücreti olan toplam 123.304,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 8.946,43TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının re'sen yatırana iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda, miktar yönünden kesin olarak verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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