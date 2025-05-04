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T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/77

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (TMK 713) davası nedeniyle " Manisa İli Akhisar İlçesi Hanpaşa Mahallesi sınırları içinde bulunan 7.267,26 m2 büyüklüğündeki" taşınmaz hakkında HMK'nın 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:

SÜLEYMAN ÖZDEMİR 1-AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2-MANİSA BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3-MALİYE HAZİNESİ

4-ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurarak müracaat edebilecekleri Kadastro tespitinde Maliye Hazinesi üzerine tescil edilmiş bulunan yukarıda sınırları yazılı yer ile ilgili hak iddia edebilecekleri hususu Medeni Kanunun 713/4 maddesi gereğince İLAN olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02217124