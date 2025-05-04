T.C. ERGANİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/429 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ergani / Diyarbakır

KÖY/MAHALLE : Armutova Mahallesi

MEVKİİ : Grikol

ADA-PARSEL NO : 259 Ada-59 Parsel

VASFI : Göl Alanı

YÜZÖLÇÜMÜ : 43,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şadi GÜVEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :DSİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

Yukarıda dosya numarası,taşımazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfıvemalikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmişolup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapanidare aleyhine iptal veya adli yargıdamaddi hatalara karşı düzeltim davasıaçabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli ErganiVakıflar BankasıMerkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerineilişkin varsa delillerini ve savunmalarınıilandan itibaren 10gün içerisindemahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılıdavalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ

yerine geçeceği, dosyaların duruşmagününün 27/06/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10.

maddesi uyarıncailgililere ilan olunur.28.04.2025

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