Giriş Tarihi: 05.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 00:03
T.C. ERGANİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/429 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ergani / Diyarbakır
KÖY/MAHALLE : Armutova Mahallesi
MEVKİİ : Grikol
ADA-PARSEL NO : 259 Ada-59 Parsel
VASFI : Göl Alanı
YÜZÖLÇÜMÜ : 43,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şadi GÜVEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :DSİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
Yukarıda dosya numarası,taşımazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfıvemalikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmişolup,
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapanidare aleyhine iptal veya adli yargıdamaddi hatalara karşı düzeltim davasıaçabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli ErganiVakıflar BankasıMerkez Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerineilişkin varsa delillerini ve savunmalarınıilandan itibaren 10gün içerisindemahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılıdavalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ
yerine geçeceği, dosyaların duruşmagününün 27/06/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10.
maddesi uyarıncailgililere ilan olunur.28.04.2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02216794