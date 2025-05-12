İLAN

T.C.

HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2022/438 Esas- 2024/367 Karar

Davalı - Sinan Aydıner Davacı EPDK ile Davalı Sinan Aydıner arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;Davalı Sinan Aydıner'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesine ilişkin tebligatların ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02219654