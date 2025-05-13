T.C. İSTANBUL ANADOLU 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/192

Esas 22.04.2025

İLAN

İsmail'den olma Fatma'dan doğma, 03/12/1969 doğumlu, Çankırı Saray nüfusuna kayıtlı, davalı İsmail Hakkı ARPA (TC: 32*****90) aleyhine davacı Ortak Varlık Yönetim A.Ş. tarafından açılan Tasarrufun İptali davası için 19/09/2025 günü, saat 10:50'de duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, savunması ile ilgili belgeleri kanunda öngörülen süreler içinde sunması, beyanda bulunması, açıklama yapması, tanık deliline dayanılmış ise HMK 240/2 maddesi gereğince beyanda bulunması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu, 15/04/2024 Tarihli bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazların devir tarihindeki değerlerinin ayrı ayrı 270.000-TL, 275.000-TL, 232.000-TL, 240.000-TL, 245.000-TL olarak hesaplandığı, dava tarihindeki değerleri ise 1.230,000-TL, 1.270,000-TL, 1.070,000-TL, 1.100,000-TL, 1.135,000-TL hesaplandığı, 30/10/2024 tarihli bilirkişi ek raporunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı, bilirkişi raporlarına karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız davalı İsmail Hakkı ARPA'ya ilanen tebliğ olunur.

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