T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/104 ESAS

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa İli, Alaşehir ilçesi, KEMALİYE MAHALLESİ : SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN, 235 ADA 1 PARSELDE kayıtlı taşınmazın | 181, 01 m'lik kısmının kamulaştırılması(daimi irtifak hakkı tesisi) amacıyla"Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun: 26/01/2022 tarih ve 13 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alındığını, Karar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6.maddesi gereğince Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının E. -95696007-752. 01.01-3020863 sayı ve 23.02.2022 tarihli OLUR'ları ile onaylandığını, Alaşehir ilçe Nüfus Müdürlüğünün 50017601-113.1-3714 sayılı yazıda taşınmaz maliklerinin kimlik tespitlerinin yapılamadığını, bu sebeple uzlaşma toplantısına davet edilemediklerini, davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, MASKİ Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına ilgili bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 07/05/2025

DAVALILAR :

1- ŞADİYE (ÇETİNKAYA) DOĞAN

2- EMİNE SOLAK

3- AYŞE SOLAK

4- MAHMUT AŞKIN

5- EMİNE ÇOBAN

6- SABRİYE ÇETİN

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