T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/397 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli, Korkut İlçesi, Pınarüstü Köyü

ADA NO: 161, PARSEL NO : 13, YÜZÖLÇÜMÜ : 1.288,51

MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin ELİTAŞ ve 15 arkadaşı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EPDK

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/397 sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu Muş İli, Korkut İlçesi, Pınarüstü Köyü 161 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına dair kararın ve belgelerin özetinin birer kez yayımlanmak üzere; Türkiye genelinde ve mahalli bir gazetede yayımlanması, yayımlandığına ilişkin gazete örneğinin, duruşmanın bırakıldığı 17/07/2025 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02223257