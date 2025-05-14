Giriş Tarihi: 15.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 00:47
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/397 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli, Korkut İlçesi, Pınarüstü Köyü
ADA NO: 161, PARSEL NO : 13, YÜZÖLÇÜMÜ : 1.288,51
MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin ELİTAŞ ve 15 arkadaşı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EPDK
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/397 sayısında dava açılmıştır.
Dava konusu Muş İli, Korkut İlçesi, Pınarüstü Köyü 161 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına dair kararın ve belgelerin özetinin birer kez yayımlanmak üzere; Türkiye genelinde ve mahalli bir gazetede yayımlanması, yayımlandığına ilişkin gazete örneğinin, duruşmanın bırakıldığı 17/07/2025 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02223257