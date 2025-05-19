Giriş Tarihi: 20.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 00:26
T.C.
SELENDİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO:
2025/22-2025/23-2025/24-2025/25-2025/26-2025/27-2025/28-2025/29-2025/30-2025/31-2025/32-2025/33-2025/34-2025/35-2025/36-2025/37-2025/38-2025/39-2025/40-2025/41-2025/42-2025/43-2025/44-2025/45-2025/46-2025/47-2025/48-2025/49-2025/50-2025/51-2025/52-2025/53-2025/54-2025/55-2025/56-2025/57-2025/58-2025/59-2025/60 esas sayılı toplam 39 adet Manisa ili Selendi ilçesi kamulaştırma dosyaları
TOPLU İLAN METNİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayısında 39 adet dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı S. Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4.Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Selendi Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 14/05/2025
|S. No
|Esas No
|Davacının Adı Ve Soyadı
|Davalının Adı ve Soyadı
|Davanın Nev'i
|Mahalle/Köy
|Ada No
|Parsel No
|İrtifak(m2)
|Mülkiyet (m2)
|Duruşma
Tarihi
|1
|2025/22
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Yıldırım Daban
|Kamulaştırma
|Altınköy
|135
|59
|298,37m²
|3,76m²
|24/06/2025
|2
|2025/23
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Songül Seyrek,
Sevil Yulu
|Kamulaştırma
|Altınköy
|147
|2
|251,40m²
|2,91 m²
|17/06/2025
|3
|2025/24
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|İbrahim Duman
|Kamulaştırma
|Altınköy
|148
|11
|59,77 M²
|-
|24/06/2025
|4
|2025/25
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Seyfettin Duman
|Kamulaştırma
|Altınköy
|148
|7
|1427,90 M²
|5,29 M²
|24/06/2025
|5
|2025/26
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|İmran Tok
|Kamulaştırma
|Altınköy
|148
|18
|632,43 M²
|-
|24/06/2025
|6
|2025/27
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Canan Akgün, Elif Yılmaz, Fatma Daban, Ganime Zeybek, Habibe Daban, Nazlı Akca, Şinası Daban, Sezai Daban
|Kamulaştırma
|Altınköy
|150
|5
|2396,40 m²
|5,29m²
|24/06/2025
|7
|2025/28
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Fatma Kutlu
|Kamulaştırma
|Altınköy
|150
|7
|2143,79 m ²
|7,46 m²
|24/06/2025
|8
|2025/29
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Orhan Daban
|Kamulaştırma
|Altınköy
|150
|8
|841,70 M²
|-
|24/06/2025
|9
|2025/30
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Birsel Efe, Fadime Daban, Nurullah Çekin, Seyhan Çekin
|Kamulaştırma
|Altınköy
|150
|9
|460,26 m ²
|-
|17/06/2025
|10
|2025/31
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ömer Dilik
|Kamulaştırma
|Altınköy- Beypınar
|150-
152
|11-
21
|920,40- 9,12 M²
|-
|24/06/2025
|11
|2025/32
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Şehri Bodur
|Kamulaştırma
|Beypınar- Beypınar
|151-151
|23-
21
|739,30- 2573,49 M ²
|-
5,76 M²
|24/06/2025
|12
|2025/33
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Mehmet Azman
|Kamulaştırma
|Beypınar
|138
|2
|365,56 M ²
|4,69 M²
|24/06/2025
|13
|2025/34
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Remzi Tuna, Özlem Özbay, Muharrem Tuna
|Kamulaştırma
|Beypınar- Beypınar
Beypınar
|134-133-
132
|3-
10-
10
|349,40-1475,85-1002,02- m²
|-
14,74-5,29 m²
|17/06/2025
|14
|2025/35
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|İrfan Özkan
|Kamulaştırma
|Beypınar
|134
|2
|2,02 M²
|-
|24/06/2025
|15
|2025/36
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Bircan Özkan, Burcu Altun, Çilem Görece, Esma Akın, Fatih Altun, Gülay Özkan, Gülizar Azman, Hatice Bağcı, İrfan Özkan, Muharrem Tuna, Özlem Özbay, Remzi Tuna, Saadet Gökçe, Türkan Köse, Zahide Kocaman
|Kamulaştırma
|Beypınar
|133
|23
|2160,28m²
|19,22
m²
|08/07/2025
|16
|2025/37
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Emine Çıplak
|Kamulaştırma
|Beypınar
|133
|12
|315,00 M²
|0,51 M²
|24/06/2025
|17
|2025/38
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Sait Akın
|Kamulaştırma
|Beypınar- Beypınar
|132-
132
|11
-21
|2581,29- 5,55 M²
|9,61 M²
-
|24/06/2025
|18
|2025/39
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Adem Tosun
|Kamulaştırma
|Beypınar
|130
|21
|104,13 M²
|-
|17/06/2025
|20
|2025/40
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ganime Akın
|Kamulaştırma
|Beypınar
|130
|20
|586,55 m²
|-
|24/06/2025
|21
|2025/41
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Sinem Boyacı
|Kamulaştırma
|Beypınar
|152
|18
|292,20 m²
|-
|17/06/2025
|22
|2025/42
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Hakkı Dilik
|Kamulaştırma
|Beypınar
|152
|19
|330,93 m²
|-
|24/06/2025
|23
|2025/43
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Birol Dilik
|Kamulaştırma
|Beypınar
|152
|38
|0,38 m²
|6,62 m²
|24/06/2025
|24
|2025/44
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Helmi Kalhan
|Kamulaştırma
|Karabeyler
|112
|39
|443,70 m²
|5,29 m²
|24/06/2025
|25
|2025/45
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Erol Acar, Hörüye Azman, Gülden Utangan, Osman Acar, Murat Yılmaz, İsmet Yıldız, Hikmet Azman, İrfan Azman, Aysel Acar, Hatice Yılmaz, Nuray Kutlu, Döndü Uğur
|Kamulaştırma
|Karabeyler
|112
|30
|651,83 m²
|-
|08/07/2025
|26
|2025/46
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Mehmet Ali Uslu
|Kamulaştırma
|Karabeyler
|112
|25
|421,66 m²
|-
|24/06/2025
|27
|2025/47
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Bilgi Malgaz, Engin Uslu,İsmail Uslu,Teslime Korkmaz,İlknur Terzi vasisi Ahmet Terzi
|Kamulaştırma
|Karabeyler
|112
|24
|339,66 m²
|-
|24/06/2025
|28
|2025/48
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Mehmet Ceylan
|Kamulaştırma
|Karabeyler
|185
|99
|809,97 m²
|9,00 m²
|24/06/2025
|29
|2025/49
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Erol Acar, Hörüye Azman, Gülden Utangan, Feyzi Azman, Murat Yılmaz, İsmet Yıldız, Hikmet Azman, İrfan Azman, Aysel Acar, Hatice Yılmaz, Nuray Kutlu, Döndü Uğur, Tülün Acar, Osman Acar
|Kamulaştırma
|Karabeyler
|118
|5
|343,96 m²
|-
|08/07/2025
|30
|2025/50
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Kadir Acar
|Kamulaştırma
|Karabeyler
|118
|6
|657,22 m²
|2,89 m²
|24/06/2025
|31
|2025/51
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Halise Utangan
|Kamulaştırma
|Halılar
|147
|13
|1359,46 m ²
|-
|24/06/2025
|32
|2025/52
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Nimet Çakır, Selver Akcan
|Kamulaştırma
|Halılar
|147
|12
|1339, 30 m²
|-
|24/06/2025
|33
|2025/53
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Sait Uğurlu
|Kamulaştırma
|Halılar
|147
|34
|1463,56 m ²
|-
|24/06/2025
|34
|2025/54
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Emrah Karabeyoğlu
|Kamulaştırma
|Halılar
|147
|44
|2419,29 m ²
|-
|24/06/2025
|35
|2025/55
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Hikmet Taşçı, Mustafa İzci
|Kamulaştırma
|Eskicami
|117
|8
|358,49 m²
|5,29 m²
|24/06/2025
|36
|2025/56
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Hikmet Tuncer
|Kamulaştırma
|Eskicamı
|117
|9
|1963,37 m²
|11,54 m²
|24/06/2025
|37
|2025/57
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Ahmet Turgut,Akile Ulusoy, Dudu Kaya, Fadime Turgut, Muammer Turgut, Ramazan Turgut, Şadiye Çetin
|Kamulaştırma
|Eskicami
|117
|10
|112,42 m²
|4,17 m²
|17/06/2025
|38
|2025/58
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Halil Yeşilkula
Vasisi
Mustafa Yeşilkula
|Kamulaştırma
|Eskicamı
|118
|3
|1712,80 m²
|8,41 m²
|24/06/2025
|39
|2025/59
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Musa Acar, Süleyman Turgut, Aysel Argaç, Dilber Eroğlu, Döndü Yaman, Fadime Gülmez,Halil Turgut, Hatice Temel, Kadir Eroğlu, Kadriye Ataş, Mehmet Acar, Murat Acar, Nuri Acar, Özlem Damar, Öznur Köse, Sabahat Kıvrak, Şengül Acar, Şükrü Turgut, Ülkü Dolaz
|Kamulaştırma
|Eskicami
|121
|7
|709,73 m²
|1,95 m²
|17/06/2025
|39
|2025/60
|Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
|Murat Acar
|Kamulaştırma
|Eskicami
|121
|6
|3036,20m²
|5,05 m²
|20/05/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02225412