Giriş Tarihi: 24.05.2025 00:00
T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/238 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : DAVA KONUSU ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ARABAALAN MAHALLESİ 126 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ,
DAVA KONUSU ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ARABAALAN MAHALLESİ 101 ADA 462 PARSEL NOLU TAŞINMAZ;
MEVKİİ : ARABAALAN MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 126 ADA 101 ADA
PARSEL NO : 4 PARSEL, 462 PARSEL
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : NECMETTİN ÖZCAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/238 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.05.2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02229544