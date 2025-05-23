T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/238 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : DAVA KONUSU ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ARABAALAN MAHALLESİ 126 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ,

DAVA KONUSU ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ARABAALAN MAHALLESİ 101 ADA 462 PARSEL NOLU TAŞINMAZ;

MEVKİİ : ARABAALAN MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 126 ADA 101 ADA

PARSEL NO : 4 PARSEL, 462 PARSEL

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : NECMETTİN ÖZCAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/238 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.05.2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02229544