Giriş Tarihi: 24.05.2025 00:00
T.C.
BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/248 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : DAVA KONUSU ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ARABAALAN MAHALLESİ 126 ADA 16 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 126
PARSEL NO : 16
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.325,17 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ŞEVİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/248 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.05.2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02229550