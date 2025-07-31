T.C.

Foça 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Mahkememizin 31/05/2024 tarih ve 2024/338 Esas, 2024/809 Karar sayılı kararı ile hakkında Güveni Kötüye Kullanma suçundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca Beraatine karar verilen Mustafa ve Hatice Ayşin oğlu Ankara 07/07/1965 doğumlu Nevşehir ili Merkez ilçesi Göre/Kasapoğlu nüfusunda kayıtlı OSMAN ÇAĞRI GÜLEÇ'in tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle gerekçeli karar ve katılan vekilinin sanığın eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturması nedeniyle cezalandırılması talepli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30/07/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02270503