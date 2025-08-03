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OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/187

KARAR NO : 2024/257

DAVALILAR: 1-SONGÜL KILINÇ - 74761040278 T.C nolu Süleyman ve Döne kızı Osmaniye 01.04.1972 doğumlu - Friedrich-veith Str. 16 Breuberg, Sandbach 64747 9893 Almanya Federal Cumhuriyeti

2-İDRİS CANBAKIŞ - 30371519740 T.C nolu Hayrettin ve Safiye oğlu Osmaniye 03.07.1977 doğumlu - 19 Mayıs Cad. Rix Abaras Sitesi, Blok 3 B D: 2 Girne 9875 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 28/11/2024 tarihli Gerekçeli Karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinde; kamulaştırılacak taşınmaz için tespit edilen bedelin haksız ve hukuka aykırı şekilde yüksek belirlenmiş olması nedeniyle, kararın kaldırılarak mümkün ise yeniden yargılama yapılmasını, değilse yeniden yargılama yapılması adına ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ettiği,

28.11.2024 tarihli Hüküm'de: Davanın KABULÜ ile;

-Osmaniye İli Merkez ilçesi Aslaniye Köyü 131 ada 3 parsel sayılı taşınmazın (16/11/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 131 ada 1 parsel) tapusunun tamamen olmak üzere 6.273,72 m2 lik bölümünün iptali ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya tüm takyidatlardan ari olarak TESCİLİNE,

-Osmaniye İli Merkez ilçesi Aslaniye Köyü 131 ada 3 parsel sayılı taşınmazın (16/11/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 131 ada 1 parsel)'de yapılan kamulaştırma işlemindeki kamulaştırma bedelinin davalılara ait olmak üzere toplam 2.383.121,39-TL olup, 2022/79 Değişik İş sayılı dosyada belirtilen 666.098,94-TL nin mahsubu ile ödenecek bedelin bakiye 1.717.022,45-TL olarak TESPİTİNE,

-Mahkememizce, Osmaniye İli Merkez ilçesi Aslaniye Köyü 131 ada 3 parsel sayılı taşınmazın (16/11/2023 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere ifrazen ayrılarak kamulaştırmaya konu eskialan olarak tescil edilen aynı yer mevkii 131 ada 1 parsel)'e ilişkin olarak TC. Vakıflar Bankası Osmaniye Şubesine davacı TCDD tarafından yatırılmış olan kamulaştırma bedelinin davalılara 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 18/3 maddesi gereğince açılacak dava kesinleştiğinde ÖDENMESİNE,

Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren TESCİL YÖNÜNDEN KESİN BEDEL YÖNÜNDEN 2 hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 25/07/2025

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