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T.C. GEMEREK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/48 Esas

MİRASÇI : Hacı DİNÇER - 55624497934 - keçkkemaskaya 77kv15 kırım/sımferepol9757 KIRIM

MÜTEVEFFA : FATIMA DİNÇER - 55639497424

TALEP EDEN : GEMEREK NOTERLİĞİ -

TALEP : Vasiyetname Açılması (Noter)

Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15/02/2023 Tarih 2023/182 Muh. sayılı yazısı ile; muris Fatıma DİNÇER'in Gemerek Noterliğince düzenlenmiş olan 08/07/2013 tarih ve 2415 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnameyi açılıp okunması için mahkememize gönderilmiştir.

Mahkememizin 07/12/2023 Tarih 2023/48 Esas 2023/602 Karar sayılı ilamında; Sivas ili Gemerek ilçesi, Talazoğlu Köyü, Cilt No:46, Hane No:31, BSN:70'de nüfusa kayıtlı 55639497424 TC kimlik numaralı, Mahmut ve Zeynep'den olma, Gemerek 08/07/1933 doğumlu, 16/01/2023 tarihinde vefat eden Fatıma DİNÇER'e ait Gemerek Noterliği'nin 08/07/2013 tarih ve 2415 yevmiye nolu vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere Hacı DİNÇER'e ilanen tebliğ olunur.

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