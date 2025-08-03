T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/215

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/10/2025 günü saat: 09.00'dir.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2025/215 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah. 947 13 Ali Koçak, Emir Koçak 326,01 TARLA 2025/216 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Pazar Mah. 924 22 Hatice Sürmeli, Muammer Özkan,Ülfet Akay, Sevda Subaşı, Selman Melan 322,37 TARLA 2025/217 Karaman İli Kazımkarabekir ilçesi Pazar mah. 941 1 Ahmet Gürel, Ayşe Acabay, Mustafa Gürel, Mehmet Gürel, Şerife İçel, Hikmet Remet 8,44 TARLA 2025/218 Karaman ili Kazımkarabikir ilçesi Subaşı Mah. 945 121 Durmuş Tosun, Emine Tosun, Ali Tosun,Mevlüt Tosun, Havva Tosun, Ayşe Özağan, Süleyman Tosun 506,39 TARLA 2025/219 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah. 947 19 Kamil Baysaloğlu, Reyhan Ercan 571,48 TARLA 2025/220 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Boyacı Mah. 897 53 Ahmet kartav 20,50+635,01 TARLA 2025/221 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah. 945 146 Hacer Demir, Abdulkerim Dev 4,84+1616,59 TARLA 2025/223 Karaman ili Yollarbaşı köyü 273 5 Hatice İçer 277,78 TARLA 2025/224 " 273 26 Veysel Marangoz 5,76+199,96 TARLA 2025/226 " 273 15 Sevim Yüksekdağ 5,76+220,18 TARLA 2025/227 " 307 2 Mehmet Şahin, Ramazan Şahin, Durmuş Ali Şahin, İbrahim Balcı, İmran Aydınlı, Ahmet Vehbi Aksoy, Ali İhsan Aksoy, Mustafa Aksoy, Mesut Aksoy, Ayşe Aydınlı, Ali Ceran, Emişe Kütük, Ömer Kütük, Mehmet Kütük, Hatice Kütük 5,76+1786,46 TARLA 2025/228 " 307 3 Mehmet Şahin, Ramazan Şahin, Durmuş Ali Şahin, İbrahim Balcı, İmran Aydınlı, Ahmet Vehbi Aksoy, Ali İhsan Aksoy, Mustafa Aksoy, Mesut Aksoy, Ayşe Aydınlı, Ali Ceran, Emişe Kütük, Ömer Kütük, Mehmet Kütük, Hatice Kütük 406,25 TARLA 2025/229 " 320 9 Hatice Taşkıran,Ahmet Turan, Recep Turan, Emine Arabacı, Osman Nuri Özcan, Abdullah Özcan, Emine Çalışkanlar 19,16+287,99 TARLA 2025/230 " 320 13 Fatma Büyük, Metin Büyük, Ayşegül Büyük, Ahmet Eren Büyük 93,84 TARLA 2025/231 " 320 12 Şahin Çelik,Ramazan Çelik, Hüsamettin Çelik, Filiz Tapırdamaz, Fatma Sert 359,23 TARLA 2025/233 " 321 2 Hatice Taşkıran, Ahmet Turan, Recep Turan, Emine Arabacı, Osman Nuri Özcan, Abdullah Özcan, Emine Çalışkanlar 4,41+1446,17 TARLA

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

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