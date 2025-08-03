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Giriş Tarihi: 04.08.2025 00:00

T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/215

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/10/2025 günü saat: 09.00'dir.

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2025/215

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah.

947

13

Ali Koçak, Emir Koçak

326,01

TARLA

2025/216

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Pazar Mah.

924

22

Hatice Sürmeli, Muammer Özkan,Ülfet Akay, Sevda Subaşı, Selman Melan

322,37

TARLA

2025/217

Karaman İli Kazımkarabekir ilçesi Pazar mah.

941

1

Ahmet Gürel, Ayşe Acabay, Mustafa Gürel, Mehmet Gürel, Şerife İçel, Hikmet Remet

8,44

TARLA

2025/218

Karaman ili Kazımkarabikir ilçesi Subaşı Mah.

945

121

Durmuş Tosun, Emine Tosun, Ali Tosun,Mevlüt Tosun, Havva Tosun, Ayşe Özağan, Süleyman Tosun

506,39

TARLA

2025/219

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah.

947

19

Kamil Baysaloğlu, Reyhan Ercan

571,48

TARLA

2025/220

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Boyacı Mah.

897

53

Ahmet kartav

20,50+635,01

TARLA

2025/221

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mah.

945

146

Hacer Demir, Abdulkerim Dev

4,84+1616,59

TARLA

2025/223

Karaman ili Yollarbaşı köyü

273

5

Hatice İçer

277,78

TARLA

2025/224

"

273

26

Veysel Marangoz

5,76+199,96

TARLA

2025/226

"

273

15

Sevim Yüksekdağ

5,76+220,18

TARLA

2025/227

"

307

2

Mehmet Şahin, Ramazan Şahin, Durmuş Ali Şahin, İbrahim Balcı, İmran Aydınlı, Ahmet Vehbi Aksoy, Ali İhsan Aksoy, Mustafa Aksoy, Mesut Aksoy, Ayşe Aydınlı, Ali Ceran, Emişe Kütük, Ömer Kütük, Mehmet Kütük, Hatice Kütük

5,76+1786,46

TARLA

2025/228

"

307

3

Mehmet Şahin, Ramazan Şahin, Durmuş Ali Şahin, İbrahim Balcı, İmran Aydınlı, Ahmet Vehbi Aksoy, Ali İhsan Aksoy, Mustafa Aksoy, Mesut Aksoy, Ayşe Aydınlı, Ali Ceran, Emişe Kütük, Ömer Kütük, Mehmet Kütük, Hatice Kütük

406,25

TARLA

2025/229

"

320

9

Hatice Taşkıran,Ahmet Turan, Recep Turan, Emine Arabacı, Osman Nuri Özcan, Abdullah Özcan, Emine Çalışkanlar

19,16+287,99

TARLA

2025/230

"

320

13

Fatma Büyük, Metin Büyük, Ayşegül Büyük, Ahmet Eren Büyük

93,84

TARLA

2025/231

"

320

12

Şahin Çelik,Ramazan Çelik, Hüsamettin Çelik, Filiz Tapırdamaz, Fatma Sert

359,23

TARLA

2025/233

"

321

2

Hatice Taşkıran, Ahmet Turan, Recep Turan, Emine Arabacı, Osman Nuri Özcan, Abdullah Özcan, Emine Çalışkanlar

4,41+1446,17

TARLA

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

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T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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