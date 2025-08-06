Giriş Tarihi: 07.08.2025 00:00
T.C
VARTO
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/278 Esas
BASIN İLAN KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL
Davacı Devreş Ali Pektaş ile gaip adayı Kenan Pektaş arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Kenan Pektaş gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri husu ilanen tebliği olunur. 18/07/2025
İLGİLİ KİŞİ : KENAN PEKTAŞ - 61543196094
MUŞ ili, VARTO ilçesi, İNÖNÜ mah/köy, 71 Cilt, 25 Aile sıra no, 69 sırada nüfusa kayıtlı, BAKİL ve ELİF oğlu/kızı, 11/01/1979 doğumlu,
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