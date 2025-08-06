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Giriş Tarihi: 07.08.2025 00:00

T.C. VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C

VARTO

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/278 Esas

BASIN İLAN KURUMU GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL

Davacı Devreş Ali Pektaş ile gaip adayı Kenan Pektaş arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Kenan Pektaş gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri husu ilanen tebliği olunur. 18/07/2025

İLGİLİ KİŞİ : KENAN PEKTAŞ - 61543196094

MUŞ ili, VARTO ilçesi, İNÖNÜ mah/köy, 71 Cilt, 25 Aile sıra no, 69 sırada nüfusa kayıtlı, BAKİL ve ELİF oğlu/kızı, 11/01/1979 doğumlu,

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02272855

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T.C. VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ
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