T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas: 2025/433,434,435,436,437,438,439,440,441,

442,443,444,445,446,447,448,449,450 03.08.2025

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2025/433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450 Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 10/03/2025 tarih 2016/47 Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2025/433 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi :09/10/2025 Duruşma saati: 11:05

2025/442 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi :09/10/2025 Duruşma saati:11:05

2025/434 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:00

2025/436 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:10

2025/438 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:15

2025/444 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:05

2025/446 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:20

2025/448 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:25

2025/435 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:50

2025/437 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:30

2025/439Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:45

2025/443 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:35

2025/445 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:55

2025/447 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:40

2025/449 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 15:00

2025/440Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 09/10/2025 Duruşma saati: 11:15

2025/441 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 09/10/2025 Duruşma saati: 11:20

2025/450 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 09/10/2025 Duruşma saati: 11:25

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon ili Akçaabat İlçesi Doğanköy mahallesi 2971 ada 42 parsel 2.560,96 m² büyüklüğündeki taşınmazın 358,17 m²'lik kısmı Ayşe Kandemir ve arkadaşları (2025/433) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Doğanköy Mahallesi 2971 ada 41 parsel 4.996,24 m² büyüklüğündeki taşınmazın 266,24 m²'lik kısmı Müteveffalar Ali KÖSTERELİ, Arslan TERZİ (2025/442) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2971 ada 34 parsel 738,86 m² büyüklüğündeki taşınmazın 402,42 m²'lik kısmı Ali Yazıcı Elmas Kandil Emine Şahin Esma Terzi Famiş Küçükaslan Nuriye Yazıcı Ömer Yazıcı Zeynep Altuntaş Havva Sivil (ölü) (2025/434 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2971 ada 44 parsel 2.401,02 m² büyüklüğündeki taşınmazın 396,47 m²'lik kısmı Ali Atmaca Enver Atmaca Fatma Atmaca Haci Atmaca Kemal Atmaca Muhterem Atmaca Zeliha Atmaca Avni Atmaca (ölü) (2025/436 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Doğanköy Mahallesi 2971 ada 35 ve 36 parseler -570,82 m² büyüklüğündeki 2971 ada 35 parsel sayılı taşınmazın tamamı, -841,34 m² büyüklüğündeki 2971 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 367,38 m²'lik kısmı Hüseyin Şahin Nevzat Şahin (2025/438 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi , Doğanköy Mahallesi 2971 ada 48 parsel 773,64 m² büyüklüğündeki taşınmazın 428,83 m²'lik kısmı Şengül Aşik Zehra Usta (2025/444 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2973 ada 13 parsel 950,83 m² büyüklüğündeki taşınmazın 32,16 m²'lik kısmı Havva Yazıcı (2025/446 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2971 ada 49 parsel 1.318,51 m² büyüklüğündeki taşınmazın 453,86 m²'lik kısmı Özcan Aşık (2025/448 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2906 ada 76 parsel 567,62 m² büyüklüğündeki taşınmazın 117,21 m²'lik kısmı Ali Terzi Ayşe Kandemir Ayşe Karacı Derya Kotan Hamit Terzi Hüseyin Şahin Muzaffer Terzi Nevzat Şahin (2025/435 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2971 ada 38 parsel 2971 ada 37 parsel 484,51 m²' büyüklüğündeki 38 parsel nolu taşınmazın tamamı 750,86 m² büyüklüğündeki 37 parsel nolu taşınmazın 253,35 m²'lik kısmı Ali Terzi Ayşe Kandemir Ayşe Karacı Derya Kotan Hamit Terzi Muzaffer Terzi (2025/437 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Doğanköy Mahallesi 2971 ada 46 parsel 4.112,58 m² büyüklüğündeki taşınmazın 2.063,34 m²'lik kısmı Hatice Durmuş Köksal Kandemir Mehmet Kandemir Salih Kandemir (2025/439 esas ) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2970 ada 1 parsel 1.174,40 m² büyüklüğündeki taşınmazın 81,19 m²'lik kısmı Adnan Kahveci Gökhan Yazıcı (2025/443) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2971 ada 39 parsel 2971 ada 40 parsel 442,34 m² büyüklüğündeki 39 parsel nolu taşınmazın tamamı 680,88 m² büyüklüğündeki 40 parsel nolu taşınmazın 257,21 m²'lik kısmı Fahrettin Köstereli (2025/445 esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2971 ada 45 parsel 3,320,17 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.052,88 m²'lik kısmı Hakan Atmaca (2025/447 esas ) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2906 ada 77 parsel 2.750,26 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.371,88 m²'lik kısmı Refik Civelek (2025/449 esas ) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Doğanköy Mahallesi 2971 ada 47 parsel 1.594,89 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 872,55 m2'lik kısmı KÖKSAL KANDEMİR SALİH KANDEMİR (2025/440 ESAS ) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2973 ada 14 parsel 1.246,80 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 149,94 m2'lik kısmı Hamdiye YAVRU Ömer YAZICI (2025/441 ESAS) Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi 2971 ada 43 parsel 2.421,04 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 338,52 m2'lik kısmı Muzaffer ATMACA (2025/450 ESAS)

