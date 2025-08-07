İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/68 Esas

Davacı , SEVİM ÖNCEL ile Davalılar , BAHRİ UYGUN, BAHRİYE TAYFUN, CEM ÖZEN, CENK ÖZEN, EMİNE PİŞKİN, ERKAN PİŞKİN, FAHRİ UYGUN, FATMA HERKMEN, FATMA HERKMEN, FERHAN UYGUN, FERİHA UYGUN, HAKAN PİŞKİN, HİKMET TAYFUN, İRFAN VURAL, LEVENT TAYFUN, MEHMET ÖZEN, MEHMET UYGUN, METİN UYGUN, NEJLA OZAN, NEVİM KIRATLIOĞLU, NİLÜFER TURAN, NURHAN UYGUN, OKHAN PİŞKİN, OZAN ÖZTOPÇU, RIDVAN VURAL, SABRİ UYGUN, TENZİLE PİŞKİN, TUNÇ ÖZTOPÇU, VİCDAN UYGUN, VOLKAN PİŞKİN, YASEMİN GÜNGÖR, YILMAZ PİŞKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

İSMAİL ve SAFİNAZ oğlu, 17/01/1972 doğumlu davalı OZAN ÖZTOPÇU'nun tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, duruşmanın atılı bulunduğu 16/12/2025 günü saat: 10:10'da mahkememizde hazır bulunması veya bir vekil marifetiyle ile kendisini temsil ettirmesi, tebliği müteakip iki hafta içinde davaya ilişkin cevaplarını bildirmesi, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünü ikrar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğuna da belirterek bildirmesi, ellerinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, bildirilen delillere ilişkin avans hesap tablosunda belirtilen masrafları iki haftalık kesin sürede yatırması, aksi halde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, duruşmaya gelmediği taktirde yargılamanın yokluklarında devam olunup karar verileceği dava dilekçesi ve meşruhatlı duruşma günü davetiyesi tebliği yerine geçmek üzere ilan metninin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin davalı OZAN ÖZTOPÇU'ya ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı hususu T.K'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLAN olunur. 06/08/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02274312