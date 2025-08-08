Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/554 Esas 01.08.2025

Konu : Gaiplik

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Abdullah'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur. 01.08.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 18764041450

ADI SOYADI : ABDULLAH -

BABA ADI : YAKUP

ANA ADI : SADİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1898

DOĞUM YERİ : ERİKLİMAN

İKAMETGAH ADRESİ :

