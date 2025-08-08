Giriş Tarihi: 09.08.2025 00:00
İ L A N
T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/554 Esas 01.08.2025
Konu : Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Abdullah'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur. 01.08.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 18764041450
ADI SOYADI : ABDULLAH -
BABA ADI : YAKUP
ANA ADI : SADİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1898
DOĞUM YERİ : ERİKLİMAN
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02274331