İ L A N

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/431 Esas 31.07.2025

1. GAİPLİK İLANI

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, İslambey Mahallesi, Lokmacı İbrahim Sokağında bulunan, 34 pafta, 347 ada, 6 parsel sayılı, 86,63m² yüzölçümlü kargir ev nitelikli taşınmazın tapu maliki olan, 32/384 hisse maliki Halime'nin adına mevcut tapu kaydının iptali ile işbu şahsın gaipliğine karar verilmesini ve söz konusu taşınmazdaki hisselerin Hazine adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla,

Mahkememizdeki dava konusu tapu kayıt maliki; 32/384 hisse maliki Halime'nin gaip olduğu iddia edildiğinden adı geçen şahıs hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2024/431 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içerisinde gaiplik kararı verilmesi istenilen şahsın mahkememize müracaat etmesi gerektiği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde TMK'nun 33/2 - 35. maddeleri gereğince göre şahıs hakkında gaipliğe karar verileceği ilan olunur. 31.07.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02274110