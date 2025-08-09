T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/268 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Gümüşdere mahallesi, 10657 Ada, E:25-Y:49 parsel sayılı 116,32-m² sahalı taşınmazın devir işlemlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın faaliyetleri kapsamında, 23.10.2024 tarih 5537-5448 numaralı Kamulaştırma Kararı ile kamu yararı kararı alındığı, 2942 yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10.maddesine göre Kıymet Takdir Komisyonunca değer takdir edildiği, taşınmazın tapu kütüğünde vakıf idaresi, haciz ipotek vs gibi her hangi ayni hak ve mevcut ise kamulaştırmada bedele dönüşeceğine, taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Tapuya tesciline karar verilmesinin temini için Hakimliğimizde dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 8-10 maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyulur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/268 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.08.2025