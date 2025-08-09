Giriş Tarihi: 10.08.2025 00:00
İ L A N
T.C.
İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/375 Esas 01/07/2025
Konu : Gaiplik İlanı
CANAN EKSERCİYAN'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği talep edilen (T.C: 54652064552) no'lu SEBUH ile İSAKSA olma 01/07/1875 İstanbul doğumlu SATENİK hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/375 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur 01/07/2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 54652064552
ADI SOYADI : SATENİK
BABA ADI : SEBUH
ANA ADI : İSAKSA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1875
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02274741