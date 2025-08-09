İ L A N

T.C.

İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/375 Esas 01/07/2025

Konu : Gaiplik İlanı

CANAN EKSERCİYAN'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen (T.C: 54652064552) no'lu SEBUH ile İSAKSA olma 01/07/1875 İstanbul doğumlu SATENİK hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 15.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/375 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur 01/07/2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 54652064552

ADI SOYADI : SATENİK

BABA ADI : SEBUH

ANA ADI : İSAKSA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1875

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

