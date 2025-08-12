İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 4. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/141

DAVALI : Ömer Yılmaz T.C.-33*****02- Fatih Mahallesi 201. Sokak No:34 Esenler/İstanbul

Davacı SGK vekili tarafından aleyhinize açılan davada, iş kazası neticesinde vefat eden sigortalının hak sahiplerine kurum tarafından ödenen peşin sermaye değerli gelir, hastane ve eczane masraflarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce alınan 22.11.2022 ve 06.03.2025 tarihli bilirkişi raporlarında;

1-09.07.2013 tarihinde meydana gelen olay, 5510 sayılı Yasa m.13 kapsamında iş kazasıdır.

2-Isola Isı ve Ses Yalıtım San. ve Dış Tic. A.Ş.; %50 Kusurlu, Parlayıcı malzemelerle çalışma sırasında, kıvılcım ve alev kaynakları ile eş zamanlı çalışma riskini önlememiş, uygun güvenlik tedbirlerini almamış, iş güvenliği koordinasyonunu sağlamamış ve risk değerlendirmesi yapmamış olduğu,

3-İdris Şahin (Şahin Dekorasyon) %50 Kusurlu; kaynak işlemi sırasında ortamda parlayıcı malzeme bulunduğu halde çalışmaya devam etmiş, uygun iş güvenliği tedbirlerini almamış, güvenli çalışma ortamını sağlamamış olduğu,

4-Sigortalı Can Erdoğan; kusursuzdur.

5-Veli Erdoğan; kusursuzdur. Zilyetlik ve fiili denetim yetkisi işin yürütümü süresince yüklenicilere geçtiğinden ve Veli Erdoğan işin yürütümüne dahil olmadığından kusuru bulunmamaktadır.

6-Diğer çalışanlar: (Yavuz Kurt, Yalçın Kaya, Şaban Dönmez, Ömer Yılmaz) İşverenlerinin talimat ve denetimi altında çalıştıkları ve şahsi kusurları somut olarak tespit edilmediğinden kusurları bulunmadığı,

7-Sonuç olarak, mevcut raporlar arasındaki çelişkiler giderilerek, zilyetlik ve fiili denetim durumları açıklığa kavuşturulmuş, olayın meydana gelmesinde işin yürütüm sorumluluğunun tamamen yüklenici firmalarda olduğu görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiş olup tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

