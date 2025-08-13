Haberler Resmi İlan Haberleri TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 14.08.2025 00:00

Şanlıurfa il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin 26.08.2025 – 28.08.2025 tarihleri arasında 0412 251 30 21 / 33706-33703 telefon numarasından bilgi alınması ve Şanlıurfa Yolu 3. km Kayapınar / Diyarbakır adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçe Mahalle Adano Parselno ADI SOYADI BABA ADI Tc
HİLVAN USTAHASAN M 134 1 SAADET KALENDER MUSTAFA 45445910170
HİLVAN USTAHASAN M 134 1 ADALET KALENDER MUSTAFA 67219176582
HİLVAN USTAHASAN M 134 1 ZİYA KALENDER MUSTAFA 67222176418
HİLVAN USTAHASAN M 134 1 HASAN KALENDER MUSTAFA 67210176864
HİLVAN USTAHASAN M 134 4 ZİYA KALENDER MUSTAFA 67222176418
HİLVAN USTAHASAN M 134 4 SAADET KALENDER MUSTAFA 45445910170
HİLVAN USTAHASAN M 134 4 ADALET KALENDER MUSTAFA 67219176582
HİLVAN USTAHASAN M 134 4 ALİ MEHMET 0
HİLVAN USTAHASAN M 134 4 HASAN KALENDER MUSTAFA 67210176864
HİLVAN USTAHASAN M 134 4 MAHMUT KALENDER MAHMUT NEDİM 67177177980
HİLVAN USTAHASAN M 134 5 ZİYA KALENDER MUSTAFA 67222176418
HİLVAN USTAHASAN M 134 5 ADALET KALENDER MUSTAFA 67219176582
HİLVAN USTAHASAN M 134 5 SAADET KALENDER MUSTAFA 45445910170
HİLVAN USTAHASAN M 134 5 HASAN KALENDER MUSTAFA 67210176864
HİLVAN USTAHASAN M 0 52 MAHMUT KALENDER MAHMUT NEDİM 67177177980
HİLVAN USTAHASAN M 0 52 HASAN KALENDER MUSTAFA 67210176864
HİLVAN USTAHASAN M 0 52 SAADET KALENDER MUSTAFA 45445910170
HİLVAN USTAHASAN M 0 52 ADALET KALENDER MUSTAFA 67219176582
HİLVAN USTAHASAN M 141 7 ZİYA KALENDER MUSTAFA 67222176418
HİLVAN USTAHASAN M 141 7 HASAN KALENDER MUSTAFA 67210176864
HİLVAN USTAHASAN M 141 7 SAADET KALENDER MUSTAFA 45445910170
HİLVAN USTAHASAN M 141 7 MAHMUT KALENDER MAHMUT NEDİM 67177177980
HİLVAN USTAHASAN M 141 7 ADALET KALENDER MUSTAFA 67219176582
HİLVAN USTAHASAN M 141 9 HASAN KALENDER MUSTAFA 67210176864
HİLVAN USTAHASAN M 141 9 SAADET KALENDER MUSTAFA 45445910170
HİLVAN USTAHASAN M 141 9 ZİYA KALENDER MUSTAFA 67222176418
HİLVAN USTAHASAN M 141 9 ADALET KALENDER MUSTAFA 67219176582
HİLVAN USTAHASAN M 143 2 SAADET KALENDER MUSTAFA 45445910170
HİLVAN USTAHASAN M 143 2 ADALET KALENDER MUSTAFA 67219176582
HİLVAN USTAHASAN M 143 2 CEVHER BEKAY ALİ 31754358758
HİLVAN USTAHASAN M 143 2 MÜSLÜM BEKAY ALİ 31760358520
HİLVAN USTAHASAN M 143 2 M.SIDDIK DEMİRYERİ MAKSUT 34382271178
HİLVAN USTAHASAN M 143 2 HASAN KALENDER MUSTAFA 67210176864
HİLVAN USTAHASAN M 143 2 MAHMUT KALENDER MAHMUT NEDİM 67177177980
SİVEREK BEYDEŞ M 0 1082 RAMAZAN TÜYSÜZ MEHMET 0
SİVEREK BEYDEŞ M 0 1082 AHMET TÜYSÜZ MEHMET 0
SİVEREK BEYDEŞ M 0 1082 SÜBHAN TİVSİZ ABDULKERİM 22037691044
SİVEREK BEYDEŞ M 0 1082 MEHMET NURİ TÜYSÜZ ALİ 35255250276
SİVEREK BEYDEŞ M 0 1082 MUAMMER TÜYSÜZ PAŞA 41504041908
SİVEREK BEYDEŞ M 0 222 SAADET BUCAK ALİ 14537940654
SİVEREK BEYDEŞ M 0 226 SAADET BUCAK ALİ 14537940654
SİVEREK BEYDEŞ M 0 227 SEFER GUYANAY RAMAZAN 0
SİVEREK BEYDEŞ M 0 254 VEYSİ TÜYSÜZ MEHMET 33974292942
SİVEREK BEYDEŞ M 0 260 ADUL YİGİTBAY MEHMET 0
SİVEREK BEYDEŞ M 0 260 MUSTAFA YİGİTBAY MEHMET 38657136896
SİVEREK BEYDEŞ M 0 264 ALİ TÜYSÜZ MEHMET 34367279854
SİVEREK BEYDEŞ M 0 267 İSMAİL RÜZGARESER HÜSEYİN 0
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 ABDULKADİR KÖKSAL SABRİ 38975126630
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 İBRAHİM İREN BUBO 39743101064
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 NECMETTİN KAYIŞKIRAN RAMAZAN 39221118478
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 İSMAİL KARPUZCU MEHMET 40265083660
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 SİNAN KARAHAN HÜSEYİN 39788099586
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 ALİ KAYIŞKIRAN MÜSLÜM 39167120290
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 HİKMET KARPUZCU MEHMET 40247084234
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 ALİ KARPUZCU ÖMER 39965093666
SİVEREK KARPUZCU M 110 13 AHMET KÖKSAL SEFER 39695102690
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 ABDULKADİR KÖKSAL SABRİ 38975126630
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 İBRAHİM İREN BUBO 39743101064
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 NECMETTİN KAYIŞKIRAN RAMAZAN 39221118478
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 İSMAİL KARPUZCU MEHMET 40265083660
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 SİNAN KARAHAN HÜSEYİN 39788099586
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 ALİ KAYIŞKIRAN MÜSLÜM 39167120290
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 HİKMET KARPUZCU MEHMET 40247084234
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 ALİ KARPUZCU ÖMER 39965093666
SİVEREK KARPUZCU M 110 16 AHMET KÖKSAL SEFER 39695102690
SİVEREK AŞLICA M 0 20 MAHMUT BALPETEK BEKİR 55231584126
SİVEREK AŞLICA M 0 134 KIRVARLAR İNŞAAT NAKLİYAT HÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ GIDA PETROL TEMİZLİK TAAH 0
SİVEREK AŞLICA M 0 135 MAHMUT BALPETEK BEKİR 55231584126
SİVEREK AŞLICA M 0 135 ŞEYHMUS KITAYBAHADIR RAMAZAN 13682970332
SİVEREK AŞLICA M 0 135 KADRİ KITAYBAHADIR RAMAZAN 14954927214
SİVEREK AŞLICA M 0 135 DEVRİŞ KITAYBAHADIR RAMAZAN 14966926878
SİVEREK AŞLICA M 0 135 İSHAK KITAYBAHADIR RAMAZAN 14969926714
SİVEREK GERÇEK M 0 183 ŞEFİKA GERGER MAHMUT 66217210106
SİVEREK GERÇEK M 0 183 LAMİA GERGER MEHMET EMİN 13990055844
SİVEREK GERÇEK M 0 183 AHMET ODABAŞI NEŞET 26588538926
SİVEREK GERÇEK M 0 183 KERİM ODABAŞI NEŞET 0
SİVEREK GERÇEK M 0 183 KUDRET CAFER KARISI 0
SİVEREK GERÇEK M 0 183 NURHAYAT GELGÖR RAMAZAN 20501741516
SİVEREK GERÇEK M 0 183 MUALLA ÖZALHAS HALİL 22133687170
SİVEREK GERÇEK M 0 183 ERHAN ÖZALHAS AHMET 22127687308
SİVEREK GERÇEK M 0 183 MEHMET EMİN ÇAKMAK ADEM 63025324094
SİVEREK GERÇEK M 0 159 ŞEFİKA GERGER MAHMUT 66217210106
SİVEREK GERÇEK M 0 159 LAMİA GERGER MEHMET EMİN 13990055844
SİVEREK GERÇEK M 0 159 AHMET ODABAŞI NEŞET 26588538926
SİVEREK GERÇEK M 0 159 KERİM ODABAŞI NEŞET 0
SİVEREK GERÇEK M 0 159 KUDRET CAFER KARISI 0
SİVEREK GERÇEK M 0 159 MEHMET EMİN ÇAKMAK ADEM 63025324094
SİVEREK GERÇEK M 103 1 NURHAYAT GELGÖR RAMAZAN 20501741516
SİVEREK GERÇEK M 103 1 ERHAN ÖZALHAS AHMET 22127687308
SİVEREK GERÇEK M 103 1 MUALLA ÖZALHAS HALİL 22133687170
SİVEREK GERÇEK M 103 1 MEHMET EMİN ÇAKMAK ADEM 63025324094
SİVEREK GERÇEK M 0 139 ŞEFİKA GERGER MAHMUT 66217210106
SİVEREK GERÇEK M 0 139 LAMİA GERGER MEHMET EMİN 13990055844
SİVEREK GERÇEK M 0 139 AHMET ODABAŞI NEŞET 26588538926
SİVEREK GERÇEK M 0 139 KERİM ODABAŞI NEŞET 0
SİVEREK GERÇEK M 0 139 KUDRET CAFER KARISI 0
SİVEREK GERÇEK M 0 139 ŞEHMUS ÖĞÜT ALİ 14381946444
SİVEREK GERÇEK M 0 139 MAHMUT MÖREY ESHAT 22763666446
SİVEREK GERÇEK M 0 139 SEFER URAL AHMET 20582739174
SİVEREK GERÇEK M 0 139 RIFAT KADİRAĞA MEHMET 22757666674
SİVEREK YUVAR M 128 7 HALEF GÜLALAN ŞEHMUS 38033158078
SİVEREK YUVAR M 128 8 ZÜLFÜKAR BALYEYEN ALİ 69775099664
SİVEREK YUVAR M 130 2 HALEF GÜLALAN ŞEHMUS 38033158078
SİVEREK YUVAR M 130 3 HALEF GÜLALAN ŞEHMUS 38033158078
SİVEREK YUVAR M 130 5 CELAL OLCAN MEHMET 15500908626
SİVEREK YUVAR M 130 5 AZİZ KIŞANAK SEYİTHAN 15929894388
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1005 SÜLEYMAN GÜLEKEN MEHMETALİ 59443443882
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1008 FİKRET TEMİZBAŞ SEYDO 48244817558
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1009 RESUL YEŞİLOT EYUP 42470010042
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 HACI OBAY ZÜLFİKAR 0
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 MEHMET HAKKI HAYDAR 0
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 ZÜLFİKAR ŞAMAN ALİ 0
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 CEMİL ŞAMAN ALİ 0
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 ZÜLFİKAR ARPACIK HÜSEYİN 0
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 ALİ BAŞANBAŞ EYYÜP 0
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 MEHMET BAŞANBAŞ EYYÜP 0
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 CEMAL BAŞANBAŞ EYYÜP 0
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 ABDURRAHMAN POLAT HASAN 13481007352
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 YAKUP ARPACIK SEFER 60973392526
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 SAADET ARPACIK HÜSEYİN 67963159848
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 AYNZELİHA ARPACIK 67912161564
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 MÜNEVER ARPACIK HÜSEYİN 67909161638
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1523 ZEKERİYE ARPACIK HÜSEYİN 67906161792
SİVEREK KAPIKAYA M 0 1524 CEMİL ŞAMAN ALİ 0
SİVEREK BÜYÜKTEPE M 0 473 NİMET KIRVAR ÖMER 0
SİVEREK BÜYÜKTEPE M 0 473 NURGÜL KIRVAR ÖMER 0
SİVEREK BÜYÜKTEPE M 0 473 HÜSEYİN KIRVAR HASAN 10839064180
SİVEREK BÜYÜKTEPE M 0 473 İBRAHİM KIRVAR HASAN 10836064244
SİVEREK BÜYÜKTEPE M 0 473 MEHMET ALİ KIRVAR HASAN 10833064308
SİVEREK BÜYÜKTEPE M 0 473 HAMZA KIRVAR HASAN 10827064536
SİVEREK BÜYÜKTEPE M 0 473 ABDULKADİR KIRVAR BEKİR 65929227822
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 522 ABDULLAH YÜKSEKKAYA RAMAZAN 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 718 ADİL ORTAKAYA RAMAZAN 21818698272
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 542 ALİ YÜKALAN SÜLEYMAN 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 375 CUMA GELEN BEKİR 44890928846
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 498 CUMA YÜKSEKKAYA ALİ 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 741 ELİYA BÜYÜKKAYA NECMETTİN 47971826048
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 741 HALİL BÜYÜKKAYA MAHMUT 71614038178
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 497 HASAN ANAÇKAYA OSMAN 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 521 HASAN ANAÇKAYA OSMAN 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 741 KASIM ALTINTAŞ CERRAH 24836597688
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 18 MEHMET ÜLGER HASAN 45874895864
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 520 MEHMET YÜKSEKKAYA ALİ 24884596084
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 741 MİNETTULLAH BÜYÜKKAYA KOÇALİ 47974825994
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 21 RAMAZAN BÜYÜKKAYA HALİL 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 741 RAMAZAN BÜYÜKKAYA HALİL 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 442 RESUL YÜKSEKKAYA ALİ 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 713 SABRİ KOYUNSEVER AHMET 27896495628
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 741 SERDIL BÜYÜKKAYA YÜZER NECMETTİN 47977825830
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 379 SULTAN YILMAZ ZÜLFİKAR 0
SİVEREK DAĞBAŞI M 0 741 ZAHİDE YAŞAR CERRAH 19204671336
AKÇAKALE PEKMEZLİ M 240 6 MEHMET KARABUĞ İSA 43447962920
AKÇAKALE PEKMEZLİ M 240 6 MEHMET KARABUĞ İSA 43447962920
AKÇAKALE PEKMEZLİ M 248 5 AHMET SAĞ BERHO 44032943492
SİVEREK AŞAĞIALINCA M 169 1 MEHMET NAHİT KÖRAN MEHMET VELİD 10737067078
SİVEREK AŞAĞIALINCA M 174 3 MUSTAFA TOKDEMİR İSMAİL 45106914684
KARAKÖPRÜ DEMİRCİK M 107 2 MUSA ÇELİK SİNAN 46366873766
KARAKÖPRÜ DEMİRCİK M 106 1 MUSA ÇELİK SİNAN 46366873766
KARAKÖPRÜ DEMİRCİK M 108 2 MUSA ÇELİK SİNAN 46366873766
AKÇAKALE PEKMEZLİ 239 13 SARA DAĞDİBİ CUMA 68725120304
AKÇAKALE PEKMEZLİ 240 12 MUSA ÖZ KADİR 46093874708
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 11 MEHMET SAĞ HALİL 44035943338
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 13 SUPHİ FİLİZ İSMAİL 70573058746
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 13 SALİH AKGÖRGEN MEHMET 69424097034
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 13 MELEK AKGÖRGEN MEHMET 13043976980
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 15 MEHMET ESMER İSMAİL 13364970834
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 16 RECEP ESMER İSMAİL 65641223188
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 7 MEHMET ÖZ CUMA 63904281340
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 8 MUSA ÖZ KADİR 46093874708
AKÇAKALE PEKMEZLİ 242 8 SARA ÖZ KADİR 46090874862
AKÇAKALE PEKMEZLİ 248 3 SEMO SAĞ BERHO 43966945602
AKÇAKALE PEKMEZLİ 265 2 İSA AYDOĞDU ALİ 71908014246
AKÇAKALE PEKMEZLİ 266 1 NAİF KABAN MEHMET 22694654772
AKÇAKALE PEKMEZLİ 267 1 MEHMET AYDOĞDU ALİ 71914014018
AKÇAKALE PEKMEZLİ 267 1 İSA AYDOĞDU ALİ 71908014246
AKÇAKALE PEKMEZLİ 268 4 MEHMET AYDOĞDU ALİ 71914014018
AKÇAKALE PEKMEZLİ 268 5 MEHMET EDİS LATİF 36509194322
AKÇAKALE PEKMEZLİ 268 6 MEHMET EDİS LATİF 36509194322

