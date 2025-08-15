YOL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Sanat Yapıları Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1222665

1- İdarenin 1.1. Adı : KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123125000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 08.09.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Sanat Yapıları Yapılması İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Takriben 25.000 metreküp kazı işleri, 2.900 metreküp beton, 2.500 metreküp moloz taş inşaat, 3.500 metreküp taş dolgu, 3.500 metreküp kırmataş dolgu, 700 metrekare CTP Kompozit Izgara Takımı, 40 ton demir, 7 ton profil demir işleri ile birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlarda diğer işlerin yapılması yapım işleridirAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Anadolu Yakasında Bulunan Devlet ve İl Yolları 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V GRUP : KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayırİş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat DışıUnsur Puanı CTP Kompozit Izgara Takımı Temini (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 3 (en az Sınıf C 250) 8,3485363% 11,2950786% 4 HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) 1,4221802% 1,9241262% 1 HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (SATIN ALINAN C30/37 HAZIR BETONU İLE) (İŞ BAŞINDA) (KAZI, NAKLİYELER vs. HER ŞEY DAHİL) 14,042596% 18,9988064% 7 HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KİRİŞLİ VE KUTU MENFEZLER, KÖPRÜLER VE BETONARME KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMPOZİT MENFEZLER DAHİL) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 3,1639139% 4,2805895% 2 KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 3,2051748% 4,336413% 2 OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE) 12,278908% 16,6126403% 6 OCAK TAŞIYLA İSTİFSİZ TAŞ DOLGU(TAŞIMALAR DAHİL) 4,502143% 6,0911346% 2 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI(HERŞEY DAHİL) 0,9571874% 1,2950183% 1 HER TÜRLÜ PROFİLDEN YAYA KORKULUĞU SÖKÜLMESİ 0,0702701% 0,0950713% 1 SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (KIRMATAŞIN İŞBAŞINA NAKLİ DAHİL) 4,7057359% 6,366584% 2 50 cm KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE HARÇLI PERE YAPILMASI (C30/37 BETON İLE) 1,6194967% 2,1910838% 1 Ø200 MM'LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (BORU NAKLİ DAHİL) 0,104743% 0,1417112% 1 PREKAST KÜÇÜK TİP (TİP-1) DÜŞÜM OLUĞU YAPILMASI 0,4019875% 0,5438655% 1 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, YARMA, YAN ARİYET, OCAK ARİYETİ, ZAYIF ZEMİNLERİN VE SANAT YAPISI TEMELLERİNİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (NAKLİYE ,SULAMA SIKIŞTIRMA DAHİL)(HERŞEY DAHİL) 18,8490074% 25,5015983% 10 BETONARME İÇİN Q8-Q32 MM.LİK NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (ZAYİATLAR, YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF VE NAKLİYELER DAHİL) 3,3759725% 4,5674922% 2 PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) 0,4846937% 0,655762% 1 MENFEZLERDE 6 M VE DAHA BÜYÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ) 0,3061606% 0,4142173% 1 Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil) 3,4494968% 4,6669664% 2 BETON REFÜJ BORDÜRÜ 0,5576662% 0,7544896% 1 Profilli demirden korkuluk yapılması,galvanizlenmesi ve yerine konulması (Zati bedeli, yükleme, taşıma, boşaltma, istifi ve boyanması dahil) 1,0818589% 1,4636915% 1 Ø 300 mm ÇELİK BORU İLE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YATAY DELGİ YAPILMASI 2,0722688% 2,8036579% 1

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı ResmiGazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02278431