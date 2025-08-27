SAMSUN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO İL İLÇE MAHALLE PAFTA NO ADA

NO PARSEL

NO CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ

(M²) HAZİNE

HİSSESİ (M²) FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU İHALE USULÜ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ

TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Samsun Atakum Büyükoyumca F36A19B2A 8195 20 Arsa 1.016,52 Tam Boş Konut Alanı Ayrık Nizam

3 Kat (TAKS:0,20 KAKS:0,60) 2886/45 10.300.000,00.- TL 3.090.000,00-TL 10.09.2025 09:30

2 Samsun Canik Hacıismail F36C02B2B 11925 11 Arsa 1.090,66 Tam Boş Konut Alanı Blok Nizam (BL-4)

4 Katlı Yere İsabet Etmekte 2886/45 6.600.000.00.-TL 1.980.000,00.-TL 10.09.2025 11:00

3 Samsun Canik Düvecik F36C02A3A 14083 1 Arsa 1.082,70 Tam Boş Konut Alanı

8 Kat (1.60 Emsal) 2886/45 10.250.000.00-TL 3.075.000,00.-TL 10.09.2025 11:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen satışı yapılacak olan taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih saatte ; Kale Mah. Sahil Cad. No: 5 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Samsun Defterdarlığı ve Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca müştereken kullanılan hizmet binasının 4. katı olan Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam katındaki ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Kızılırmak ve Yeşilırmak Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

3- Satış ihalesine katılacak isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, d ) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ibraz etmeleri ( vekil olunan adına taşınmaz alım - satımına vekil edildiğine dair ibarenin olması aranacaktır. ) gerekmektedir.

e) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları, geçici teminat olarak;

-Tedavüldeki Türk Parası,

-Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçiçi Teminat Mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

-Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ve geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşları; teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabileceklerdir.

f) İşin gereğine göre Kızılırmak ve Yeşilırmak Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2025) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

Gerekmektedir.

4- Taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.

5- Taşınmaz satış bedeli, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00.- TL'yi , bu sınırlar dışarısında ise 1.000,00.- TL'yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri ( 1/4 ) peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi ( KDV ) resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

7- Bakanlığımızın 25/05/2021 tarihli ve 970974 sayılı yazısı uyarınca, yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedeli üzerinden döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. (5 Milyon TL'ye kadar olan kısım için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısım için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısım için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında )

8- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

9- Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

10- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

11- Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

12- Bu ilana https://samsun.csb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de ögrenilebilir.

İrtibat Tel: (0 362 ) 435 82 63