T.C.

ANKARA44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/735 Esas

KARAR NO : 2025/387

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2025 tarihli ilamı ile "Sahte Belge Düzenlemek Suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan Vergi Usul Kanununun 359/b, Türk Ceza Kanununun 43, 62, 53 maddeleri gereğince neticeten "3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" karar verilen Ferruh ve Feride oğlu, 26/04/1974 Ankara doğumlu Mehmet Akif KÖŞ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki hafta içinde Mahkememiz'e doğrudan veya diğer bir Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması sureti ile düzenlenecek bir tutanak ile sanığın o tarihte tutuklu veya hükümlü bulunması halinde CMK 263 maddesi gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapacağı başvuru veya vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

