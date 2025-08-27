T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/246 Esas

Mahkememizce verilen ara karar gereği; Dahili Davalı Zümre ŞENOĞLU (T.C : 999.....632, Tamer ve Nimet kızı, 26/12/2004 Viyana / AVUSTURYA doğumlu);Davalı Fatma ŞENOĞLU( T.C: 139......846 , SALİH ve SAKİNE oğlu/kızı, 01/01/1956 Şereflikoçhisar/ANKARA dogumlu);

Dahili Davalı Nimet ŞENOĞLU (T.C 138.....6170, CENGİZ ve NADİYE oğlu/kızı, 01/01/1970 Şereflikoçhisar/ANKARA dogumlu);

Dahili Davalı Esra ŞENOĞLU( T.C 138......482, TANER ve NİMET oğlu/kızı, 23/06/1999 Viyana / AVUSTURYA doğumlu);

Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası Mahkememizin 2019/246 Esas sırasında kayıtlı olup; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Ankara ili, Evren ilçesi,Cebirli mahallesi 285281/6 ada parsel , 285299/5 ada parsel , 285302/2 ada parsel sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazların tarafları arasında aynen taksimi veya satışı mümkün olmamıştır. Bu sebeple ortaklığın giderilmesini talep etmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02283113