T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/691 Esas

Mahkememizce verilen ara karar gereği; Davalı Cengiz BAYAZIT (T.C : 178----958, Servet ve Zeynep oğlu,11/07/1976 Şereflikoçhisar / Ankara doğumlu); Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası Mahkememizin 2024/691 Esas sırasında kayıtlı olup;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Mustafacık Mevki 1864 Ada - 109 parsel , 1864 Ada - 97 parsel, 1864 Ada - 49 parsel, 1864 Ada - 91 parsel,1870 Ada - 11 parsel,1870 Ada - 12 parsel, Ankara İli- Şereflikoçhisar İlçesi ,İstiklal Mevki 1714 Ada- 4 parsel,1714 Ada - 5 parsel, Ankara İli- Şereflikoçhisar İlçesi Karandere Mevki; 102 Ada -107 parsel,102 Ada -127 parsel,102 Ada - 128 Parsel,102 Ada - 134 Parsel, 102 Ada - 135 Parsel,102 Ada - 140 Parsel,102 Ada -141 Parsel,102 Ada -80 Parsel, 102 Ada - 81 Parsel,102 Ada -95 Parsel, 250 Ada - 1 Parsel, 250 Ada - 2 Parsel,250 Ada -21 Parsel, 250 Ada - 7 Parsel, 250 Ada - 8 Parsel, 257 Ada - 10 Parsel,257 Ada -11 Parsel,257 Ada -12 Parsel, 257 Ada - 15 Parsel, 257 Ada - 16 Parsel, 257Ada - 17 Parsel,257 Ada - 18 Parsel, 257 Ada - 19 Parsel,257 Ada - 21 Parsel,245 Ada - 32 Parsel,245 Ada - 34 Parsel, 257 Ada - 76 Parsel, 257 Ada - 77 Parsel, 248 Ada - 25 Parsel,119 Ada - 171 Parsel, 102 Ada - 155 Parsel,102 Ada - 175 Parsel, 251 Ada - 6 Parsel , 251 Ada - 65 Parsel,251 Ada - 7 Parsel,190 Ada - 2 Parsel,245 Ada - 2 Parselde Kayıtlı Taşınmazlar,06 SCP 92 Plakalı otomobil, 26 SBF 69 Plakalı Massey Ferguson Traktör Kayıtlı Taşınırda tarafların birlikte malik oldukları taşınmazların, otomobilin ve taşınırın tarafları arasında aynen taksimi veya satışı mümkün olmamıştır. Bu sebeple ortaklığın giderilmesini talep etmiştir.

