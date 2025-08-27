T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSARSULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/732 Esas

Mahkememizce verilen ara karar gereği; Davalı Soner Cansızlar (T.C : 186------608,Faik ve Hatice oğlu, 01/02/1963 Şereflikoçhisar / ANKARA doğumlu); Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası Mahkememizin 2024/742 Esas sırasında kayıtlı olup;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi Emek Mahallesi 1323 Ada 3 Parselde tarafların birlikte malik oldukları taşınmazların tarafları arasında aynen taksimi veya satışı mümkün olmamıştır. Bu sebeple ortaklığın satış suretiyle giderilmesine talep etmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02283120